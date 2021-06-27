蘋果日報：傳港府允復刊條件是交出員工個人資料

南華早報透露，香港蘋果日報24 日停刊後，傳出香港保安局開出條件，只要交出所有員工個人資料及敏感訊息，香港蘋果日報資金即可解凍，進而有機會復刊。報社管理層正與法律團隊商議此事。中央社今天報道稱，這項消息立即產生港府“以復刊作誘餌，取得報社員工個資及對外往來訊息”的“交換條件”聯想，已引起香港各界議論。而一些蘋果日報員工堅決反對這一舉動，他們擔心，個資被泄露可能會招致中共的報復。

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據中央社今天報道稱，傳港府開條件：蘋果交出員工個資即解凍資金復刊。

在網絡上，香港保安局此舉倒是遭到正反陣營一致批評。力挺蘋果日報者紛紛指責港府這一舉動，甚至以“卑劣”二字形容；但親共者也大放厥詞，指港府是“開倒車”，“向境外勢力妥協”。

據南華早報說，香港蘋果日報的母公司（壹傳媒）正在權衡港府交出員工名單和其他敏感訊息的要求，以取回被凍結的資產。根據該報，香港蘋果日報人資部門發出的內部郵件提到：“我們正申請解凍支付工資的資金，但保安局要求我們提供更敏感的訊息。由於這涉及個人隱私，管理層目前正在與法律團隊一起審查此事”。

據消息指出，香港蘋果日報管理層尚未向員工告知保安局的要求，但強調員工隱私是“重中之重”。如果管理層想將員工個人數據交給第三方，必須徵得員工的同意。

中央社說，消息人士透露，一些蘋果日報員工堅決反對這一舉動，擔心個資披露可能會招致中共的報復。一名熟悉談判情況的前工作人員直言，“我們不希望從公司收回工資，因為一旦所有員工的姓名都交給政府，同事們將生活在新的恐懼中”。