龍的傳人？中國發現新古代人種 稱為人類起源研究提供新觀點

中英澳三國科學家組成研究團隊，近日發表論文，指河北地質大學地球科學博物館的“哈爾濱頭骨化石”，是名為“龍人”的新人種。這項發現可望為人類起源的研究，提供了全新的觀點。新發現可能推翻至此關於尼安德特人是智人最近的親屬的觀點，而讓位於新發現的亞洲龍人。

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中國發現新古代人種，中央社今天報道稱，為人類起源研究提供新觀點。該報道綜合香港01、美國之音、澎湃新聞，指細胞出版社（Cell Press）旗下期刊The Innovation在25日刊出3篇論文，公布河北地質大學特聘教授季強、客座教授倪喜軍等人帶領的跨國團隊研究成果。該研究團隊認為現存於河北地質大學地球科學博物館的“哈爾濱頭骨化石”代表了一個新的人種，並將其命名為“龍人”（Homo longi sp. nov.）。

據消息，研究團隊指出“龍人”與大荔人、金牛山人、華龍洞人、夏河人等構成了東亞地區特有的演化支系，該支系可能是“智人（Homo sapiens）”最近的親戚。這項成果為探討和推動國際智人起源問題，提供了新的證據。消息引述論文作者之一倪喜軍指出，過去的研究普遍認為，已經滅絕的尼安德特人是智人最近的親屬，“現在我們的分析發現，實際上‘龍人’所在的新支系跟智人的關係更近，這是一個很重要的結論。”

據倪喜軍表示，“哈爾濱頭骨化石”被保存得非常完整，“可以說就是亞洲目前發現的、在這個時間段內的最完整的人類化石，如果放到全世界去比較的話，它也是最完整的古人類頭骨化石之一”。倪喜軍表示，經過研究團隊的調查與驗證，認為頭骨化石的主人是一名男性，年齡大約50歲，生活在一個森林覆蓋的衝積平原，隸屬於一個小規模社區。

據倪喜軍稱，“和智人一樣，它們捕獵哺乳動物和鳥類，採集水果和蔬菜，甚至捕魚”。考慮頭骨化石主人的體型可能非常巨大，再加上其被發現的地點，研究團隊認為龍人可能已經適應惡劣環境，使他們能夠分散在亞洲各地。

消息指出，“哈爾濱頭骨化石”最早於1933年被哈爾濱的一位建築工人發現，該名工人將頭骨帶回家，並藏在一口廢棄的井裡，直至臨終他才向家人透露。2018 年，這名工人的家屬將化石捐贈給河北地質大學地球科學博物館，蒐藏並用以研究。

而這次發布的研究據稱就是以捐贈為契機展開的。