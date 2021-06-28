港媒《立場》為被扛壓至倒閉作準備：停贊助 博客文章下架

被廣泛視為香港《蘋果日報》停刊後下一個打擊目標的網媒《立場新聞》，昨(27日)晚發出公告，表示暫停接受新會員和贊助、本年6月前的博客文章全部下架、絕大部分董事請辭，以及職員解聘並補償後重新聘用。公告沒有解釋有關決定的原因，但據本台了解，《立場》分析，即使轉趨低調，當局讓《立場》繼續存在超過一年的機會不大，故此需要早作準備，以便日後可繼續如實報道。

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《立場》的公告開宗明義表明，過去一年，《港區國安法》「改變了我們熟悉的香港」，而由於「文字獄」已降臨香港，為了保障各位持份者，減低風險，《立場》決定作出五項行動，當中訂明，為免《立場》「一旦遭遇沒頂之災」，浪費了支持者的金錢，《立場》會暫停接受贊助、會員的月費轉賬安排、新會員及新贊助款項。《立場》表明，現有財政儲備足以應付未來 9 至 12 個月的開支，日後若有需要，會再尋求贊助。

此外，會把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部「暫時下架」，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。

《立場》現有約七十名員工，管理層在上月，即《蘋果日報》高層被捕和倒閉前，已終止入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算年資，並以不低於原來條件重新聘用。公告指出，絕大部份員工留職，而《立場》亦會堅持在新聞報道上不自設禁區，有新聞價值的事實和觀點，都會儘力報道。亦有重新簽約的員工表明，既然經過深思熟慮後留下，沒什麼可害怕。

至於原有八人的董事會，前立法會議員吳靄儀、歌星何韻詩、創辦人之一的余家輝、社聯前總幹事方敏生、評論員練乙錚及周達智等六人因應建議辭去董事職務。留任的兩位董事分別是身在外國的蔡東豪和身為總編輯的鐘沛權。

根據公開資料，《立場新聞》於2014年底由前主場新聞創立人蔡東豪重新成立，在2019年的反對修例運動期間因直播而聲名大噪，其後刊登不少被視為親民主派和抗爭者的文章。