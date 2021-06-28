聯合國人權專家擔憂中國人權捍衛者被判長期監禁和遭受酷刑

聯合國/中國/人權

聯合國人權維護者問題獨立專家瑪麗·勞勒(Mary Lawlor)周一表示，她擔心中國的人權活動人士被任意判處長期監禁或軟禁，並遭受酷刑，以及被剝奪獲得醫療、會見律師和家人的權利。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國人權維護者處境特別報告員勞勒說:“中國人權維護者因從事和平的人權工作而被長期監禁、在拘留期間遭受虐待以及不向他們提供充分的醫療保健這一狀況再也不能繼續下去。”

勞勒表示，儘管多年來聯合國機制，包括禁止酷刑委員會提供了大量的文件和建議，但她還是收到了無數的報告，表明在中國人權維護者在拘留期間遭受虐待的情況仍然普遍存在，可能達到遭受酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇的程度。

她說，一些維權者，如高智晟，已被強迫失蹤，而另一些維權者，如郭宏偉，已死於獄中。

勞勒說，她知道至少有13名人權維護者因和平捍衛他人權利而被判入獄10年或更長時間，罪名是“尋釁滋事”等虛假指控。

其中包括秦永民，他因人權工作，包括促進與聯合國的接觸，被判處35年監禁，以及伊力哈木·土赫提，一名溫和的學者，正在服無期徒刑。土赫提被任意逮捕，據稱遭受酷刑，並在閉門審判後被判處無期徒刑。他不允許任何家人探視，此後中國當局再也沒有提供任何信息。

人權維護者陳西目前正在服刑，刑期為10年。據報道，他受到虐待，可能還受到酷刑。他患了慢性腸炎，導致脫水和發燒。每年冬天，他的手、耳朵和腹部都會嚴重凍傷。陳西被判處有期徒刑23年。

律師於文生於2018年4月被捕，並在秘密審判後被判處四年監禁，他在監獄中被剝奪了適當的醫療保健，並患有多種嚴重的疾病。黃琦因從事人權工作被判處12年監禁。他患有高血壓、心臟病、慢性腎病和腦積水。據報道，黃琦在監獄中沒有獲得充分的醫療保健，他的健康狀況正在惡化。

女性人權維護者李翹楚已被拘留，其法律條款模糊不清，可能會被任意解釋，很有可能會被判長期監禁。勞勒說，她目前被拘留的地點不明。

勞勒說:“對從事人權工作的維權者任意判處徒刑，特別是長期徒刑，是一種令人無法接受的企圖，其目的是要讓維權者保持沉默、放棄其努力，並恐嚇和阻止其他人從事這項合法工作。”許多被拘押者被拒絕接觸自己選擇的律師和家人。在某些情況下，律師及其親屬也成為打擊目標。

勞勒呼籲中國當局立即釋放這些被拘留的人權維護者，並確保他們能夠繼續開展有意義和必要的人權工作，而不必擔心任何形式的報復，包括對其親屬的報復。

勞勒表示，她正就此事與中國當局聯繫。

勞勒的呼籲得到了酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰問題特別報告員、身心健康權問題特別報告員、強迫或非自願失蹤問題工作組5名成員和歧視婦女和女童問題工作組5位成員的支持。

特別報告員是人權理事會特別程序的一部分。特別程序是聯合國人權系統中最大的獨立專家機構，是人權理事會獨立實況調查和監測機制的總稱，處理世界各地的具體國家情況或專題問題。