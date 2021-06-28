香港特首首次赴京參加中共黨慶 首席法官再破慣例出席

香港行政長官林鄭月娥今（28日）早前往北京，參加中國共產黨一百周年黨慶活動，是歷任特首中首位參與中共黨慶活動的特首。隨行官員包括傳為下任特首黑馬之一的財政司司長陳茂波，以及新任保安局局長鄧炳強及多名紀律部隊首長，但不知赴京團會否獲領導人接見。

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特首赴京適逢香港回歸紀念日，上周五才公布接任政務司司長之位的李家超，屆時將會以署理特首的身分主持升旗儀式和致辭。

此外，過往為保獨立形象而不會參與中國共產黨活動的司法領導層，繼早前參與中共建黨研討會後，今次再次打破慣例出席中共的活動。港府宣布，終審法院首席法官張舉能和高等法院首席法官潘兆初今天亦會應邀出席前往北京，參與中共成立一百周年黨求活動。

翻查資料，在2009年及2015年中國成立，時任首席法官李國能及其後接任的馬道立分別出席中國建國的60周年和70周年閱兵儀式，但有關活動由國家名義舉辦，今次則是中國執政黨的活動。

早上在機場準備出發上京的人士，尚有立法會主席梁君彥、廉政專員白韞六、香港大學校委會主席李國章、監警會前主席梁定邦，以及中國組織的在港成員等。上述港官和司法人員將於周四（7月1日）回港。

由於香港不少人是在中共治下的中國逃難來港，中共過往在香港甚為低調，基本在地下活動，上月開始轉趨高調，並突顯中共對香港的影響和貢獻。