香港7月1日起禁止英國客機赴港

香港當局周一晚宣布，7月1日起禁止英國客機來港，原因是近期有搭乘英國客機來港的旅客，感染2019冠狀病毒疾病的 N501Y變種病毒。英國首相約翰遜宣稱將如期在7月19日全面解封。

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香港政府周一晚上公布，自香港時間7月1日凌晨起，禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港，並把英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾停留當地超過2個小時的人登上任何來港的民航客機並經港轉機。

港府規定，如果7天內有5名或以上乘客抵港時確診並帶有N501Y變種病毒，或在7天內有10名或以上乘客確診並帶有N501Y病毒，就會禁止所有從當地來港的民航客機降落香港。

當局表示，鑒於近期英國疫情持續反彈及德爾塔Delta變異病毒在當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港的人帶有L452R變異病毒株，因此決定提升英國的風險級別。

另據報道，英國首相約翰遜及新任衛生大臣賈維德周一表示，會在7月19日如期解除大部分與新冠肺炎有關的限制，並要將7月19日稱為"自由日"。

英國原計畫21日解除所有與新冠病毒有關限制，但因德爾塔Delta變異株肆虐，約翰遜宣布延後至7月19日解封，結果引發部分民眾不滿，甚至上街群聚抗議。

在不滿聲浪下，約翰遜周一宣布，7月19日會如期解禁，並將這一天為"自由日"。約翰遜表示，他與所有公衛專家已經"清楚看到"下月19日會是"真正的終點"，有希望回歸正常的生活。

不過，英國疫情仍在迅速蔓延。英國衛生部門周一晚宣布，新增確診2萬2000例。