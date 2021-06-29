晾衣架和鐵閘展「光時」標語 均以煽動罪被捕 大律師憂予打壓表達自由之嫌

繼一名地盤工人於窗外的晾衣架掛上寫有「光復香港 時代革命」的旗幟被捕後，警方上周六昨天再拘捕一名男子，指他在住所鐵門貼上涉嫌違反《港區國安法》的貼紙，屬具煽動意圖的作為。這是警方一星期內第三次以煽動罪拘捕展示反修例運動期間流行的「光時」標語的人士，二人均獲準保釋候查，稍後向警方報到。

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港府在國安法去年頒布生效時發表聲明，指「光復香港 時代革命」有分裂國家之嫌，但有關定性未經法庭裁決。然而，警方在去年7月1日已經以此為由，拘捕駕駛車尾掛有「光時」旗幟的男子唐英傑，並以違反國安法中的「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」提控，案件正在高等法院由國安法指定法官而非由陪審團審訊。

大律師吳宗鑾指出，法庭未對「光復香港 時代革命」下定論，警方拘捕時，應考慮被捕人展示「光時」的意圖，以及有否足夠證據證明該人有其他言行具煽動意圖，並予以公布，否則會給人當局是打壓言論及表達自由之感。

警方昨(28日)午公布，上周六根據線報，到柴灣耀東邨一個單位，發現鐵閘貼有涉嫌違反港區國安法的貼紙，警方調查後拘捕一名37歲男子，涉嫌違反刑事條例中的「發表煽動文字」罪名。案件交由警方國家安全處跟進，男子獲準保釋候查，9月再向警方報到。

另外，警方上周一(21日)以涉嫌發表煽動文字拘捕一名40歲男子，他涉嫌在旺角一單位外掛有一幅寫有「光時」的標語，其後獲保釋。警方昨日補充，經進一步調查，上周五再拘捕一名36歲女子，她涉嫌干犯煽動意圖罪。據了解，她是被捕男子的女友。被捕女子獲保釋候查，須於下月下旬向警方報到，案件交國安處跟進。

根據香港法例第二百章《刑事罪行條例》第十條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為；或發表煽動文字；或刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；即屬犯罪，第一次定罪可處罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。