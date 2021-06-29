白色恐怖：網媒《winandmac》撤離香港 《852》舊片下架轉型

繼網媒「立場新聞」公布為可能的「滅頂之災」作準備後，已在港11年的網媒「winandmac Media」公布，香港新聞自由不再，基於安全考慮，撤出香港，並已取消在港的商業註冊，但會繼續有自由工作者在港作不定時報道；而網媒《852郵報》創辦人游清源則連夜將所有在社交平台上的評論影片全部下架，其後才解釋是因為情勢急轉直下，現有情況難以維持，日後會轉型，談談「香港人、香港情」，即不談政論。

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香港記者協會對有傳媒需要將報道及評論「下架保平安」，甚至「離港保平安」，表示極度憂慮，反映香港的「白色恐怖」已無處不在。記協指出，這極大程度是由於執法機關沒有清楚解釋執法準則，令傳媒無法安心營運，最終將徹底破壞第四權的監察角色。

《852郵報》創辦人游清源上月已因應《港區國安法》的風險而辭退全部員工，只余他個人在YouTube頻道繼續月旦政治，但在昨(28日)早，有人發現，他在YouTube上的舊片全部消失，引發憂慮。他中午在YouTube拍片解釋及致歉，指連夜把影片下架，是因為《立場新聞》為可能的滅頂之災作準備，以及《蘋果日報》主筆馮偉光被捕，顯示情勢急轉直下，過去的拍片模式已不可支持，原擬7月1日轉型，用「較安全」的方法繼續發聲，現時惟有提早轉型，透過他過往接觸的人談談香港情懷，首個談的是影星周星馳。

同晚，網媒「winandmac Media」發出公告，指《蘋果日報》關閉、《立場新聞》亦要作調整及準備，可見「香港的新聞自由已經不是大家所熟識的樣子」，且在近一兩年受到不知名的恐嚇和威脅，經考慮後早前開始撤離香港的程序，現已完成移往海外，但資金只足以維持兩至三個月。

至於另一網媒《眾新聞》，其總編輯李月華表示，現時無意像《立場》般將評論文章下架或停收贊助等。她指責政權營造「白色恐怖」，散播恐懼，令任何媒體或公司均感擔心。