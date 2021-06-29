百年黨慶前要和諧香港：區家麟封咪 清談節目突取消 工會質疑滅持平聲音

後天是中共百年黨慶，中國治下的香港加緊對輿論的管制，昨日一天之內，香港電台走溫和民主路線的節目主持人區家麟突被告知今天起會被換走；親民主派的文化評論人梁啟智預定的錄像突然被取消，甚至整個談文史哲的節目也可能被取消；而時事節目「視點31」則去向未明。實際效果是令獨立的聲音在「官台」中消失。

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港台節目製作人員工會發表聲明，對區家麟被終止主持節目感可惜難過，極度憂慮持平與批判聲音陸續在大氣電波中消失，管理層不止一次以「不時檢討節目內容及人手安排」為由撤換主持，令人質疑是敷衍員工及公眾。工會又說，若粗暴叫停《五夜講場》製作，是否反映港台容不下與文學、哲學和歷史有關的學術討論節目。殺死全港獨有且獲獎項的學術清談節目，等同摧毀獲得公眾認同的品牌，做法不符港台和公眾利益。

對外自稱是公共廣播媒體的香港電台，行事日益以長官意志為本，本月18日在節目後實時解僱已出任《瘋 Show 快活人》節目主持達13年的曾志豪，以致他無法與觀眾道別，引起反彈。他其後直言，以現今香港「趕盡殺絶」的情況，「我沒想過可走得甩」，被解僱是早晚的事。曾志豪是港台另一諷刺性節目《頭條新聞》的其中一名主持人，以嘻笑怒罵形式談時事，反修例期間，節目曾被警方投訴，指內容有損警隊形象。

與曾志豪被解僱情況雷同的，是港台叩應節目《自由風自由PHONE》主持人區家麟，已當了主持11年的他，昨(28日)晚在節目開始前大半小時獲悉，基於「定期換人」，他會由今天起不再出任主持，讓他趕及在節目尾聲跟聽眾道別。他說，節目是希望「講事實，講道理」，現在是「一個段落的終結」。他估計，當局是不喜歡他在其他平台撰寫的文章的言論，故此用盡行政權力，消滅他們不喜歡聽到的聲音，撤換他「是百分百的政治判斷」，他憂慮，日後會繼續出現類似事件，令港台這個公共廣播角色名存實亡。

不過，港台相關節目的網頁，主持人一欄，今早仍見有區家麟的名字，可以想見，換人之急。而港台回複查詢時只表示，不時檢討節目內容及人手安排，《自由風自由Phone》最新人手安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。

出身記者的區家麟，是中文大學新聞與傳播學院專業顧問，近年經常撰文針砭時弊，主持電台節目則較溫和。他接受訪問時曾表示，自己並非激進，「我覺得自己站在第五排、第六排的位置，但在這一年，第一排的人坐監，第二排的人離開，第三排的人開始恐慌，第四排的人開始褪軚，其實我沒有變過，只是前面的人不見了。」

另外，身兼中文大學新聞與傳播學院客席講師的文化評論人梁啟智昨晚在臉書發帖，指剛剛收到通知，原本約好今(29日)天去港台錄《五夜講場》的，「現在不用去了，節目要中止了」。他在帖文上載原本用作錄像的港台一廠硬照。他引

述港台說，《五夜講場》停止製作是7月「變陣」之舉。但他認為，事件與過去一段日子香港傳媒受到衝擊有關。

這是《五夜講場》第二次傳出會停播，月前傳出停播消息後，港台澄清並無其事。

其次，原訂今晚8時播出的時事評論節目《視點31》，節目表上突然改為回放《大學問》。據了解，這個晚間黃金時段日後會改播外購的中京劇集。