中共黨慶：習近平稱要落實港澳全面管治和國安 中聯辦首辦升旗禮賀香港回歸

中國共產黨今(1日)早慶祝一百周年大會，黨總書記習近平致辭時表示，要全面「準確貫徹」一國兩制、落實北京政府對香港和澳門特區的全面管治權和兩地維護國家安全的法律和執行機制。在香港，中國模式亦首次正式登上舞台，包括港府的回歸紀念日升旗儀式改以中式步操入場，而中央的駐港機構更首度自行舉辦升旗儀式。

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熟悉中國事務的評論員劉銳紹表受本台訪問時表示，前兩任總書記亦有在黨慶上談及港澳台問題，但調子與習近平不同，而習強調「準確貫徹」一國兩制，是暗指以往的領導人執行時不夠準確，實質是要牢牢掌握香港管治權。至於中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)首次自行舉辦香港回歸升旗禮，他認為是要突顯中央的角色，進一步標誌北京對港已由過往的間接領導轉為直接管治。

中共百年黨慶大會今早在北京的天安門廣場舉行，中共黨總書記習近平在發表講話時，一如往常談及港澳台，內容幾乎重申四中全會的議決。他說，要全面準確貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，保持港澳長期繁榮穩定。他又說，解決台灣問題、實現中國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，過程中要堅持一個中國原則和九二共識，堅決粉碎任何台獨圖謀。他總結說，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志及強大能力。

在談到統一和台灣問題時，在約一分鐘的發言時間內，在座民眾三度鼓掌，最後更高聲叫好，掌聲亦最熱烈。

而在香港，百年黨慶適逢香港回歸24周年紀念日，港府在灣仔金紫荊廣場舉行慶祝升旗儀式。與以往不同的是，護旗方隊帶同國旗及區旗進場時，放棄過往23年的英式步操，改以中式步操進場；方隊指揮官更改以普通話讀出口令，隨後以「正步」走到署理行政長官李家超面前表示，儀仗隊及護旗隊已準備好，而李家超則指示儀式開始。

不少官員有出席慶祝儀式，但未見中聯辦主任駱惠寧的身影，原來中聯辦今年首次自行舉辦升旗儀式，慶賀香港回歸。

劉銳紹向本台指出，2012年前，在港京官盡量避免與港官同場出席，以免出現兩個「權力中心」的觀感，但其後已有所變化，近年更是由透過特首進行「間接領導」，改為「直接管治」，中聯辦自辦升旗禮則是另一種突顯中央政府角色的做法。