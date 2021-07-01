國安新風：司法律政官員獲授勳人數大增 民主派人士沒上榜

落實《港區國安法》的司法和律政人員雖然令人質疑其獨立性，但卻獲得港府以授勳名單肯定。在最新一份授勳名單上，有三名法官獲得勳銜，律政司上榜人數亦由去年一人增至今年的九人，包括獲頒最高級別的大紫荊勳章的律政司長鄭若驊和終審法院首席法官張舉能；另有八名政府律師獲頒行政長官公共服務獎狀。其餘獲獎者均為建制派人士，民主派人士則沒有人獲授勳，甚至是處理簡單法律程序的太平紳士，也沒有民主派新獲委任。

廣告 繼續瀏覽後續

對此，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強在《明報》指出，北京對付反修例運動後的香港，主要是依靠國安法和修改選舉制度，須藉助律政部門和法院落實相關法律，但過程中引發離心，部分律政人員離職，相信今次既是「論功行賞」，亦有安撫的用意，同時亦反映北京的中央政府對兩大工作的重視。至於民主派人士不上榜，是因為已失去拉攏價值。

港府今(1日)在憲報刊登2021年授勳名單，有746人獲授勳銜或嘉獎，人數再創新高，較去年的破紀錄水平再多8.6%。在七名獲最高榮譽的大紫荊勳章者當中，終院首席法官張舉能的獲獎最為矚目，因為法官一般在退休當年才獲授勳，以示感激和獎勵，而前兩任終院首席法官亦是上任一段時間才獲授勳，例如首任的李國能是在離退休一年多獲授大紫荊勳章，而馬道立則是在上任後近兩年獲授同一勳銜，但張舉能今年1月才上任，不及半年便獲授大紫荊，速度上遠超其前輩。港府在授勳文年上讚揚他「與時並進」，依法履職。

同樣情況出現在律政司長身上，獲授大紫荊勳章的鄭若驊，在使用國安法頗為進取，結果在上任四年多、國安法生效後一年獲此殊榮，與他的前任黃仁龍離任時才獲此勳銜，大相徑庭。

其他獲得授勳的法官和律政司人員都曾在處理反修例案件和國安法相關案件上有令人關注的地方，例如獲次言級別的金紫荊星章的上訴庭副庭長楊振權和高等法院暫委法官麥偉德，前者在「雙學三子」刑期複核案的判辭中作出政治言辭，指社會近年「瀰漫一股歪風」，有人鼓吹「違法達義」，是公然蔑視法律；另外，獲頒同一勳章的前刑事檢控專員江樂士，曾指香港警察應該獲得諾貝爾和平獎，並不時就國安法反駁法律界開明派的意見。

另外，八名任職律政司的政府律師獲頒行政長官公共服務獎狀，當中包括主責國安法案件、在「35+初選案」代表控方的署理刑事檢控專員楊美琪；在國安法首案唐英傑案代表控方的署理副刑事檢控專員周天行；以及負責近年重點修例草擬工作的律政司人員，例如負責草擬《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》的副法律政策專員（憲制事務）梅基發和負責公職人員宣誓條例的副法律草擬專員彭士印。

而隨着反修例運動終結，警隊獲得授勳和嘉許的人數由去年的94人大幅回落至今年的44人。新獲獎者包括獲頒香港警察卓越獎章的新任警務處長蕭澤頤，以及多名警方國安處人員，包括副處長劉賜蕙和助理處長江學禮。