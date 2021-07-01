日本自民黨幹事長就中共建黨一百周年致電中方

7月1日，是中國共產黨成立100周年，日本自民黨以幹事長二階俊博的名義向中方發出電報。據自民黨幹部透露：自民黨方面接到了中方的請求，並根據外交禮節作出了回應。

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據自民黨官員稱，電報中包含了日中兩國履行東亞地區和平與穩定的責任，並強調了滿足國際社會期望的重要性。

曾任自民黨總裁的前眾議院議長河野洋平發出了祝賀中國共產黨成立100周年的賀電。

新華社報道說：日本眾議院前議長河野洋平表示，中國共產黨團結帶領中國人民建立和完善社會主義制度，取得令人矚目的輝煌成就。期待中國共產黨推動中國實現更大發展，為維護世界和平發展作出更多貢獻。

公明黨代表山口那津男7月1日，針對建黨100周年的中國共產黨表示，“一個政黨迎來100周年是很難得的事，希望能進一步為世界和平、發展、安定儘力。”

據該黨的相關人士透露，應中國共產黨的請求，公明黨以山口那津男代表的名義發送了賀電。

另一方面，日本共產黨沒有發出賀電，祝賀中國共產黨成立100周年。 日共公關部門表示：“中方並未要求我們發賀電”。

而日本內閣官房長官加藤勝信7月1日在記者會上表示，在中國共產黨成立100周年之際，“中國作為大國有責任應對地區和國際社會的問題”，加藤指出：遵守國際社會的規則，履行自己的責任，回應國際社會的期待是很重要的。加藤還指出：包括中國在內的每個國家都需要保障自由、民主和法治等普世價值。

關於日中關係，他強調，“我們願意活用高層對話的機會，通過坦誠交換意見和對話，一個一個地解決日中間的懸案”。他還重申了不允許中國海警船連續進入釣魚島日本認為是領海的水域。