歐盟啟用“新冠數字旅行證書”重振旅遊業

歐盟7月1日周四正式啟用"新冠數字旅行證書"，持有者將可免於隔離。歐盟成員國除愛爾蘭延遲推出外均已起用。歐盟啟用"旅遊護照"可為歐盟各國遊客今夏旅遊提供便利，也有利於重啟歐盟內部旅遊觀光業。而聯合國機構發布報告稱，新冠疫情對於旅遊業的打擊可能使全球國內生產總值在2020-2021年間出現高達4萬億美元的損失。

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歐盟執委會主席馮德賴恩周四發文宣布，啟用"新冠數字旅行證書”（EU COVID Certificate），她並表示，新冠數字旅行證書生效時間點正好趕上夏天，呼籲民眾趕快下載以便輕鬆在歐盟旅行。馮德萊恩並強調歐洲已重新開放。

這項俗稱"疫苗護照"的證明，目標是歐盟成員國再加上冰島、挪威及列支敦斯登等歐洲經濟區國家能夠即時連線系統，讓民眾到對方國家時能夠被驗證包括疫苗接種、檢測及染疫後康復等資訊。

據歐盟稱，截至目前27個歐盟成員國中有21國已在6月30日前使用，另外5國周四能夠上線，剩下一個國家則延遲推出。歐洲新聞網指出，延遲推出的國家是愛爾蘭，原因是疑遭到網絡攻擊，但並未進一步說明。

歐盟疫苗護照最主要是促進歐盟民眾更自由流動，但這並非是能夠旅行的必要文件，歐洲居民即使未持有疫苗證明也能自由移動，差別是持有證明者能免除隔離及檢測，歐盟希望藉此提高民眾旅行意願，協助境內因疫情受重創的旅遊業復蘇。

不過歐盟在規畫這項證明時設有"緊急剎車機制"，如果某國或地區疫情惡化，會員國可喊停，重新對持有證明者啟動隔離或檢測措施。

聯合國兩家機構，聯合國貿發會議和世界旅遊組織共同發布的一份報告中表示，新冠疫情對於旅遊業的打擊可能使全球國內生產總值在2020-2021年間出現高達4萬億美元的損失。

報告稱，上述損失包含疫情對於旅遊業的直接影響，以及相關行業所產生的連帶效應，且要比去年七月所預計的損失數額更加嚴重。

貿發會議在去年七月預計，疫情將導致國際旅行停滯4-12個月，經濟損失1.2-3.3萬億美元，但如今，疫情暴發已經超過15個月，跨國旅行仍然處於近乎停滯的狀態。

世界旅遊組織表示，2020年一到十二月間，國際遊客數量較2019年下降近10億人，降幅達73%，今年第一季度的降幅更是進一步擴大至84%。

報告表示，國際旅遊業在2020年所產生的直接和間接經濟損失約為2.4萬億美元，今年的損失數額預計與去年持平，旅遊業的復蘇將在很大程度上依賴於全球新冠疫苗的接種情況。