緊張：7.1禮賓府遭丟易燃物 港警再封維園防集結

香港的24周年回歸慶典今(1日)早順利舉行，但這是在警方高度布防下進行，而市面亦未見慶祝情況，反而是在凌晨有人向特首官邸附近斜坡拋擲易燃物引起緊張，而在申辦團體表明不會呼籲市民前往的情況下，警方仍在中午封閉原擬舉辦遊行的起點維園，不許市民進入。

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警方預先張揚，表示會動員超過一萬警力在今天執勤及戒備，而在回歸升旗禮舉行地點的灣仔，部分道路由昨日起已封閉，並有水炮車及警車駐守。不過，意外反而在作為特首官邸的禮賓府附近發生。

凌晨二時左右，有人向禮賓府近下亞厘畢道的斜坡投擲多瓶易燃物，包括邊爐氣及白電油，引起火警，迅即被撲熄，無人受傷。案件現由有組織罪案及三合會調查科接手調查，暫時未有人被拘捕。

及至早上，屬激進民主派的社民連如常到升旗禮舉行的地點示威，但他們沒有如常地擡棺材以示港殤，而是改以兩個大紅宮燈掛着寫有「賀百周年」、「毋忘初心」的布條，再加上拉着寫有「釋放所有政治犯」的橫額前進。該會主席黃浩銘表示，紅燈籠是以反諷形或提醒港人，不要忘記中共在過去一百年所作的承諾；而不擡棺材不是妥協，主要是因為負責製作棺材的古思堯正在獄中服刑，而受四人限聚令影響，亦沒有足夠人力擡動棺材。

他和成員曾健成、梁國雄太太陳寶瑩等人在警員開路和拍攝下，沿途高叫口號，從灣仔行至距離升旗禮約百米外的地方停下。黃浩銘宣讀聲明指出，《港區國安法》實施一年，逾百人被捕，半數被檢控，絕大部分被檢控人士不能保釋，明顯是踐踏人權。

到了中午，原擬作為七一遊行起點的維園球場和中央草坪被警方封閉，並驅趕在場內遊玩的大批市民，包括一群在上足球課的小學生。警方在現場豎起告示牌和作出廣播，表示今日計畫舉行的公眾集會及遊行已被禁止，警方將根據公安條例封閉維園足球場、籃球場及中央草坪等地點，進入者可被視為觸犯「參與未經批准集結罪」。 雖然申辦遊行的民間團體已表明，不會呼籲市民前往，而曾一度把相關海報上載社文平台的支聯會副主席鄒幸彤亦已被捕，並於明天提堂，但港島總區高級警司廖珈奇表示，留意到仍有人在網上呼籲，到維園參加已被警方反對及禁止的遊行及集會，加上有兩人以涉嫌存有爆炸品被捕，以及凌晨有人向禮賓府投擲易燃物品，在評估安全風險後，決定封鎖維園部分範圍，認為這是最合理及最適當的預防方法。

不過，受影響的市民普遍對警方行動有所不滿，認為當局對網上言論過於緊張，實質上已是擾民，亦影響市民慶回歸的心情和假日好去處。

而在銅鑼灣一帶，警方更設置帳篷，用橙帶圍封行車路。在東角道的百貨公司對開，亦有警車停泊及數十名警員駐守。無論市民是否喜歡，他們在區內的活動，將在警方處處的情況下進行。