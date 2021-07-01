美國跨黨議員再推法案 加快港人取得難民身分

在《港區國安法》生效一周年之日，美國兩名跨黨派的眾議員宣布，會在周內重提《香港人民自由與選擇法案2021》，爭取加快給國安法威脅和中共加強箝制的港人一個難民身分，或為已身處美國的港人提供臨時難民身分，以免他們被迫離境。法案同時會推動在移民政策上把香港與中國內地分隔處理，為期五年。

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民主黨眾議員馬里諾夫斯基(Tom Malinowski)聯同共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger)周二宣布共同提出上述法案，獲兩黨多名議員支持。法案為港人申請入境美國提供多種途徑，當中包括「高技能申請者」，容許持有美國認可院校文憑人士，或者旗下企業員工人數超逾50人，又或公司資產達到5000萬美元者提出申請。 另外，亦會建立策略與國際聯盟，協助港人逃離迫害。

馬里諾夫斯基指出，中共在港實施的國安法，是港人的災難，提出法案是向北京當局表明，自由不是用來討價還價的。若中國扼殺香港自由，將失去香港的優秀人才，美國則會從中得益。另外，金辛格表示，香港人遭到囚禁和起訴，推動國會兩黨議員行動，表明兩黨理念雖然有別，但在保障港人人權一事上團結一致，儘管仍有很多工作需要做，但此法案將是清晰的第一步。

《香港人民自由與選擇法案》去年在眾議院獲通過，但在參議院遭共和黨人克魯茲阻撓，指憂慮北京會利用放寬的移民標準，向美國進行滲透，令法案未獲通過。