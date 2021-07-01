香港七一回歸24周年 警方高度戒備逮捕10多人

7月1日周四是香港主權移交24周年，在"香港國安法"威嚇之下，全港沒有出現大規模集會遊行，民主派團體試圖透過擺設街站、派發傳單等方式表達民主訴求，但也相繼遭重兵部署的警方圍堵取締，至少19人遭到拘捕。

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港區國安法執行一年，香港泛民主派人士大都因此被捕或退出政壇，而民間人權陣線也放棄申辦今年的"七一"遊行，其他泛民組織的申辦同遭警方反對。

綜合香港媒體報導，學生團體"賢學思政"、香港專上學生聯會（學聯）及香港職工會聯盟（職工盟）等團體，在各區設置街站、派發傳單，表達民主訴求，遭大批員警包圍，指控他們"煽動仇恨國家"。警方還大舉攔查在場人士，至少11名街站成員及民眾在旺角遭警方以"分發煽動刊物"等罪名逮捕。

在銅鑼灣，警方早上封鎖了部分街道，期間有零星穿黑衣服的人挑戰警方，其中一人舉起"反送中"運動"五大訴求，缺一不可"的手勢，結果被警員帶走。

此外，反送中知名人士"王婆婆"下午在銅鑼灣高舉英國國旗，同樣被警方帶走。

另據報道，中國領導人習近平1日發表中共建黨百年談話，適逢香港政權移交中國24周年，香港1名員警周四晚遭人用利刃刺傷，兇嫌隨後自殺身亡，香港警方正在調查行兇動機。