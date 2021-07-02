七一中共百年黨慶細節

七月一日，北京的早晨天氣陰沉，中共開始百年黨慶，台下，幾萬表情迷茫等了許久的“人民”在天安門廣場布陣，法國世界報記者報道說，其實，習近平登上天安門城樓前廣場上的人還是挺輕鬆的。習近平來了，面孔就變了。

廣告 繼續瀏覽後續

習近平的毛式中山裝

壯碩的習近平登上天安門城樓，中央政治局常委們，還有七老八十的前朝元老們，一一跟着登上城樓。

與其他身穿西裝的中共官員不同，平日穿西裝或穿夾克的習近平黨慶之日選擇穿一身灰色的毛式中山裝，在毛澤東時代結束，中共改開後，開明的總書記胡耀邦首次在公開場合穿上 西裝，引發穿西裝熱。據說習近平對毛式中山裝獨有鍾情，在這個黨慶百年場合，黨魁穿毛式中山裝，是為了顯示中國特色，是為了與毛澤東比肩，還是是為了顯示總書記即朕，朕即天下，朕將無我？

在天安門廣場開大會，比較罕見。開大會都是在人民大會堂開，搬到天安門廣場開大會，還要追溯到毛澤東時代，毛澤東多次檢閱紅衛兵，天安門人山人海。習近平為什麼決定要在天安門廣場開大會，他想起了毛澤東的大會？他想起來文革時的一片紅海的恐怖而迷人的氣勢？

天安門廣場，還是1989年發生六四大屠殺的地方。

濤哥太老了 溫家寶在什麼位置？

習近平的老上級胡錦濤前總書記，白髮蒼蒼，一張照片顯示，他是被人攙扶着與習近平一併進入天安門城樓的，攙扶着，這是對老人的體貼，還是真的老態龍鍾，身不由已？從照片看，胡錦濤體態孱弱，沒有多少表情。

胡錦濤執政時比較平庸，主張“不折騰”。不過，十幾年前非典爆發，他出現在廣州街頭與老百姓握手，因此得了濤哥的昵稱。

胡錦濤來了，江澤民沒有。江澤民兩年前中共慶祝建政70年時被人攙扶着送上天安門，頭髮是染黑的，但面容枯槁，毫無表情，他對他提拔起來的習近平如今如此耀武揚威還有什麼反應嗎？這一次他老人家沒有來，有人猜測可能是元老們對習近平不滿的一種跡象，但似乎缺乏說服力，最可信的分析是江澤民垂垂老矣，心有餘而力不足了。他的老搭檔朱鎔基也沒有來。

溫家寶的行動總會引起關注。他來了。但很難找到他在天安門城樓上的鏡頭和照片。他在那個角落，他不願意讓更多的人看到還是級別不夠？溫家寶擔任總理時警告人們不要忘記文革，他還在多種場合提到普世價值，儘管他實際上沒做什麼，獨裁政府中有領導人能這麼說，不少人覺得已難能可貴了。今年四月他還在澳門一張不見經傳的報紙上發表紀念母親的文章，大發感慨，談了他心中的理想中國應是一個有公平正義的社會，也談自己在中南海做官如臨深淵，似乎暗示對當下的不滿？

之前，關於江澤民、胡錦濤、溫家寶出席不出席，有許多猜測，但是誰來誰不來，又能印證什麼，這是一個獨裁的政黨，什麼都說不定，什麼都很神秘。要不然死水一潭，要不然火山爆發。抓“四人幫”，華國鋒被逼讓位，罷黜胡耀邦和趙紫陽都屬於後者，突然而來。

胡溫時代，也不怎的，諾貝爾和平獎得主劉曉波就是在胡錦濤時期被囚禁的。但有些當年的網絡大V，有些曾經的維權律師回憶起來，覺得環境比現在寬鬆多了，那時候也抓來抓去，但還是有人照說不誤，現在行嗎？

被迫害妄想狂

李克強宣布大會開始，習近平總書記開始講話。習講話時時停頓，下面隨即報以機械的掌聲。總書記念到外來勢力膽敢欺負我們奴役我們，就讓他頭破血流時，廣場上僵硬的人群突然有一點騷動，習近平重新念稿，小小的騷動旋即消失，官媒次日報道說，那是廣場上的民眾對總書記那句話報之以熱烈響應! 哪句話？就是要人民做血肉長城，把外來勢力碰得頭破血流那句話。原來如此。

有意思的是，習近平念了那麼久，他宣布中國已進入小康社會，他宣布誰也別癡心妄想把中共和中國人民區別對待，他發誓不允許台獨，但海外媒體重點記住了一句，不許外國欺負我們! 否則你們將頭破血流!

那個外來勢力這麼狂？是美國嗎？但不少分析說，這是一種被迫害妄想症，事實上，自己一天到晚在迫害“內部勢力”，戰狼在外面撒野，人家看不下去了，批評幾句，現在搬出“外來勢力”嚇人。