世衛認證中國疫苗 遭指挑戰西方國家標準

世界衛生組織（WHO）昨天（7/1）表示，當各國允許打過疫苗的人入境時，應該認同其緊急授權使用的疫苗。據蘋果日報今天報道稱，此舉將會挑戰西方國家擴大承認兩種顯然效力不足的中國疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

據該報道稱，WHO認證中國疫苗挑戰西方國家標準，全球旅行關卡多。

WHO目前緊急授權使用六種疫苗，除了美國及歐盟授權使用的輝瑞／BNT、莫德納、AZ和嬌生疫苗，還包括中國的國藥疫苗和中國科興疫苗。歐盟為了恢復旅遊，5月宣布只承認歐洲藥品管理局承認的疫苗，但各會員國可以自行決定是否承認俄羅斯生產的史普尼克-V（Sputnik-V）疫苗。

據蘋果日報說，歐盟目前正在考慮緊急授權使用中國的科興疫苗，不過還沒有時間表。歐盟也不承認印度生產的AZ疫苗，這等於限制了施打了聯合國COVAX平台分配的疫苗的人不能旅行。COVAX主要提供疫苗給發展中國家。

據聯合國的聲明指出，這種限制只會造成全球疫苗分配更不公平，也會對本來經濟成長受創最嚴重的國家帶來負面影響。

該報道說，WHO強調，這也會破壞人們對安全有效的疫苗的信心，在檢視中國的兩種疫苗時，WHO強調，這兩種疫苗可以明顯減少重症和死亡的機率。西方國家多半使用歐洲和美國製造的疫苗，不過發展中國家多半仰賴中國疫苗。中國官方稍早已經承認其疫苗的保護力低，許多國家接種兩了劑中國疫苗，例如塞舌爾和巴林，仍可見確診人數增加。