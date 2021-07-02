中國未來五年新增退休人數將超四千萬

中國人力資源和社會保障部日前公布的《十四五規畫》中指出，中國未來五年的新增退休人員將超過4000萬，勞動年齡人口將減少3500萬，這對養老制度形成了巨大挑戰。

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這意味着，未來五年，中國每年平均增加800萬退休人員，遠遠高於去年新增的452萬人。

中國政府今年年初明確提出，要逐步延遲法定退休年齡，引發社會各界的強烈關注。新華社此前引述專家說，1963年“嬰兒潮”時出生的人口即將步入60歲，這會導致中國養老保險繳費人數迅速減少，領取人數迅速增加。

中國的法定退休年齡近七十年來都沒有變化，目前仍是男性60歲，女幹部55歲、女職工50歲。

中國第七次全國人口普查結果顯示，去年65歲以上人口佔總人口的比例達到了13.5%，即將步入深度老齡社會的國際標準。