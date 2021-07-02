中國黨慶引美國對中國核力量迅速壯大關注 指“令人擔憂”

中國國家主席習近平慶祝共產黨一百周年時警告說，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣干，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！習近平強調要加快國防和軍隊現代化。路透社說，美國對中國的核力量迅速壯大“令人擔憂”，並呼籲北京與之接觸，以減少“破壞穩定的軍備競賽風險”。

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據路透社說，美國務院發言人稱中國核力量迅速壯大“令人擔憂”。

美國是在周四表示，中國的核力量迅速壯大“令人擔憂”，並呼籲北京與之接觸，以減少“破壞穩定的軍備競賽風險”。美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)在新聞發布會上表示，核力量壯大讓中國更加難以隱藏，該國似乎正在偏離幾十年來以最低威懾為基礎的核戰略。

普賴斯是在回答有關《華盛頓郵報》的一篇報道的提問時發表上述講話的。該報道稱，中國已開始在該國西部的沙漠地區建造100多個新的導彈發射井。“這些報道和其他發展表明，中國的核武庫將更迅速地擴充，達到可能高於此前預期的水平，”普賴斯說，“這種擴充令人擔憂。這讓人們對中國的意圖產生了疑問。對我們來說，這加強了採取切實措施減少核風險的重要性。”

據普賴斯說，“我們鼓勵北京與我們接觸，採取切實可行的措施，以減少破壞穩定的軍備競賽--潛在的破壞穩定的緊張局勢--的風險。”普賴斯還表示，美國“注意到”中國領導人習近平周四早些時候在中國共產黨成立100周年紀念活動上的講話，但“不打算對具體內容發表評論”。

路透社說，在他的講話中，習近平警告說，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣干，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！他強調要加快國防和軍隊現代化。