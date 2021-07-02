優衣庫重申：沒有採用與新疆棉花製造產業強勞相關的產品

德國新疆維族研究專家Adrian Zanz 推出的有關新疆棉花行業的強迫勞動的調查報告，2020年12月15日。

日本成衣品牌優衣庫周五重申：其供應鏈不存在與新疆棉花製造產業的強迫勞動有關聯。法國最近針對一些著名品牌成衣公司是否採用中國新疆棉質材料展開調查，以確認這些公司是否使用了新疆維吾爾人遭侵犯、在強迫勞動的條件下採摘的棉花，優衣庫是受到調查的公司之一。

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優衣庫方面在轉發給法新社的一份公報中披露：至今為止，該公司尚未接獲針對紡織品巨頭在新疆維吾爾人強迫勞動所得產品的調查通知。如果成為調查對象，該公司將“全面展開配合”，以證明優衣庫沒有在產品供應鏈中採用與新疆強迫勞動相關的產品。該公司還表示：正在與第三方一起進行檢查，以確保其供應商不會有違背人權的做法。檢查工作沒有提供關於該公司 “任何供應商與強迫勞動相關聯或其他侵犯人權行為的證據”。一旦發現相關證據，優衣庫將立即終止與相關供應商的所有業務關係。

6月底在法國開啟的調查，在國家反恐檢察院調查“危害人類罪”機構的主持下展開。受到指控的主要有四家成衣品牌，分別為：日本的優衣庫、西班牙的颯拉Inditex (Zara),法國的SMCP和美國的斯凱奇（SKECHERS）。

這項“隱瞞危害人類罪”的調查，是在多家人權機構及個體揭露這些公司涉嫌濫用維吾爾人遭強制勞動生產的新疆棉質材料後展開的。相關投訴於4月份由塞爾帕（Sherpa）反腐協會、歐洲維吾爾研究所以及一名被關押在新疆的維吾爾族人共同提出。