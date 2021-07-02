加深民主同盟 有效反對獨裁

布林肯表示被教皇接見是我的榮幸

美國國務卿布林肯歐洲之行，與意大利外交部長路易吉·迪馬約會晤時表示美國與意大利加強民主同盟協議能更好反對獨裁體制。布林肯接受意大利《共和報》採訪指出中國是我們要應對的最複雜的國家，只有民主國家聯合行動才會更加有效應對挑戰。

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美國國務卿布林肯近日繼續歐洲之行，到訪羅馬展開對意大利和梵蒂岡的訪問，對此《費加羅報》7月2日刊登對布林肯接受意大利《共和報》採訪的分析文章寫道，美國國務卿身着藍色西裝，態度和藹可親，他為人專註嚴謹，表示美國要進一步加強民主同盟，更有效地應對獨裁者。

美國喬拜登政府期望本次國務卿布林肯歐洲之行來加強聯盟關係，從而來應對俄羅斯和中國帶來的挑戰。布林肯接受意大利《共和報》的專訪強調要重振民主聯盟，對內來應對新冠疫情、氣候變遷和社會不平等現象 ; 對外要應對俄羅斯和中國的挑戰，布林肯在某種程度上展示了全球如何應對俄羅斯和中國，就是必須與中國制定“技術新規則”，以及要求普京“停止黑客攻擊”。

在中東的利比亞問題上，美國國務卿表示很快就會看到俄羅斯和土耳其軍隊開始撤離，布林肯強調，美國重返國際舞台要加強與兩個戰略夥伴意大利和羅馬教廷的合作。

那麼美國倡導的民主聯盟要到達什麼程度呢 ?

布林肯認為在過去的幾周已經取得客觀的成果，一些議題在 G7峰會、北約峰會或美國與歐盟峰會上都取得的進展，在 G7 峰會上，民主國家團結一致，為全球更多有需要疫苗的國家提供了 10 億劑，而且沒有要求回報，不像一些國家進行疫苗外交。

在 G7 峰會上，民主國家還團結一致共同應對全球變暖，承諾不為排放有害氣體的燃煤發電站等傳統能源產業提供資金。 西方民主國家還啟動了一項計畫，幫助中低收入國家投資重建基礎設施，同時遵守透明、保護環境和勞工權利的國際規則。 這些都是具體的結果，就如同達成向跨國企業徵收至少 15% 的最低企業稅一樣。

在短短的幾個月內達成的這些協議表明，民主國家合作可以取得巨大成果，可以幫助本國居民和其他國家的民眾。

民主體制可以取得成功

布林肯表示民主的重要性在於可以取得專制政體不可能成功，一些人認為民主體制效率低下，無法取得成果， 但是，我們召開的G7峰會成果已經成果地證明這是錯誤的。 隨後北約與美國-歐盟峰會進一步證明民主體制的團結。

北約峰會稱中國會構成“戰略威脅”，那麼盟國如何遏制或減少這種戰略威脅？

對此美國國務卿布林肯表示重要的是要了解中國屬於與我們打交道的最複雜的國家。 中國在某些領域是我們競爭者，在另外的領域是對手，在其他領域則是合作夥伴，這種關係不能用一個詞來概括。 美國尊重其他國家，這些國家與中國有不同關係的現實，美國不要求任何人在美國和中國之間做出選擇。但是另一方面，當我們與作為競爭者、對手或者是合作夥伴與中國進行互動時候，如果我們盟國一起行動，肯定會更有效。 G7、北約和美歐峰會在這一點上已經達成了明確的共識。

美國和歐盟就中國問題達成協議的要點是什麼？

對此布林肯表示，我們決定在貿易和技術問題上進行更密切的合作，包括如何定義標準，這是一個關鍵的問題，這涉及建立使用技術會如何改變我們生活。 中國希望實現這一目標，我們希望這些標準反映我們的價值觀。

近年來，中國花費大量精力在意大利的電信領域發揮作用，並投資意大利海港。您是否將意大利視為西方與中國對抗的焦點？

意大利成功地保護其 5G 網絡免受“不可信賣家”介入，意大利立法非常明確。 同時，意大利需要對來自國外的投資進行必要的控制，特別是考慮到意大利和其盟國的國家安全要求。

在高科技方面，最好的解決辦法不是圍繞每一個高科技都建立保護的築牆，而是共同行動才能最好地保護與我們關注的關鍵要素，同時確保國際貿易和投資繼續下去。

許多襲擊歐洲的網絡攻擊都是來自俄羅斯，我們怎樣才能更好地保護自己？

網絡黑客攻是美國拜登總統和普京總統在日內瓦會晤時關注議題之一。 美國海岸的一條石油管道遭到重大黑客網絡的勒索攻擊。 它不是由一個國家實施的，而是由一個犯罪集團進行的，而需要負責的人居住在俄羅斯。 因此，美國告訴俄羅斯，任何有責任的國家都不能收容或保護進行此類網絡攻擊的犯罪組織。

我們等待俄羅斯採取行動防止這些網絡攻擊再次發生，與此同時，我們必須保護戰略基礎設施，例如水、電和公共交通領域。 美國已經向普京明確地表明了這一點，我們等待觀察是否會有結果。 正如美國總統拜登告訴俄羅斯總統普京，美國希望與俄羅斯建立更穩定、更有雙方收益的關係。 我們可以在戰略主題上攜手合作：進行軍備控制、網絡控制和減少地區危機。 但是，如果俄羅斯繼續攻擊我們，干預我們的選舉和關押民主人士，我們將做出回應。 不是因為我們尋求衝突，而是因為我們要捍衛重要的價值觀和原則，現在由俄羅斯來選擇。

北約峰會表達了對利比亞選舉等政治進程的支持，同時北約呼籲所有外國軍隊撤離該國。如果俄羅斯和土耳其不撤軍，北約如何應對？

北約的柏林峰會在利比亞問題上取得積極進展， 達成兩點共識：敘利亞的總統和議會選舉必須在12月24日舉行，以便為合法的政府建立基礎，此外，遵守聯合國決議，外國軍隊必須撤出。 這是一個國際共識，在利比亞的正規或非正規部隊的國家都不能忽視這一點，我們已經直接告訴俄羅斯和土耳其。

美國國務卿布林肯認為外國部隊會逐漸從利比亞撤出。

布林肯與羅馬天主教教皇進行了長時間的會晤。美國和羅馬教廷能否就在中國等國家的宗教信仰自由進行合作呢？

布林肯表示被教皇接見是我的榮幸，也是我生命中最重要的時刻之一。 我們進行了長時間而熱情的交談。 我們共同致力於宗教自由、氣候變化、抗擊新冠病毒以及在發生衝突時採取的應對措施，來支持人權和人類尊嚴， 梵蒂岡是重要的合作夥伴。