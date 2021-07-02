法媒採訪台灣外長吳釗燮：台灣未來應由人民自己決定

台灣外交部長吳釗燮接受法國大報解放報專訪表示：中國利用各種手段企圖動搖、分化和滲透台灣，但台灣未來應由人民自己決定。

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法國解放報7月2日以“中國企圖製造混亂”為題的專訪，分析中國對台灣的威脅以及台海兩岸的“系統性差異”。就台美重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）對兩岸關係的衝擊，吳釗燮表示，協商過程持續8小時，談及貿易、投資等議題，為未來雙邊協議做最緊密的貿易、外交準備，成果相當正面。但中國始終不希望台灣和其他國家有更多的正式關係，但台灣期盼能和美國或其他享有共同想法與利益的國家深化關係。台灣也期待能與歐盟展開雙邊投資協議會談，不願因中國阻撓而限縮與歐盟的進一步合作。

中共建黨百年，習近平說要解決台灣問題、統一祖國且要“粉碎台獨”。對此，吳釗燮表示，台灣和中國之間，已經形成了系統性的根本差異。“台灣是民主政體，中國則是專制國家；我國政府僅需遵守多數民意，中國卻非如此。它不僅要強加慾望在自己人民身上，還想強迫台灣、香港與他人”。

吳釗燮強調，台灣是自由開放的國家，台灣的未來只能由人民決定，“沒錯，台灣無疑位處前線。觀察現今國際戰略局勢，以中國為中心的威權主義正在擴張，例如南海衝突，以及與日本的緊張關係”。

吳釗燮表示，中國在南海的擴張讓整個區域陷入緊張，同時也長期在台灣周邊進行軍演。此外，中國還對台灣展開假資訊戰，目的就是要“在我們境內製造混亂、分化並滲透”。吳釗燮也舉印度與中國尚未解決的邊境衝突以及中國在非洲的影響力為例，說明中國野心。

他說：“由此可見，中國希望強加命令於世界各地，而民主國家如法、德、英、美、加、澳、日等國都日益看清並團結合作，建立印太戰略，傳達台灣海峽和平穩定至關重要的立場。”

就香港近日情勢，吳釗燮表示，香港過去曾是東亞最自由的社會，但言論、新聞、學術自由在一年內化為烏有，而言論自由的最後一個象徵“蘋果日報”也被迫關閉，“這是悲傷的歷史，可見中國一國兩制的承諾就是謊言”。

對於台灣與中國是否能展開對談的問題，吳釗燮重申，對話會比對峙更好。台灣希望在平等、維持兩邊現狀的原則上與中國進行對話，但中國只想強加一個中國原則於台灣，要台灣承認是中國的一部份。

吳釗燮說：“我們不笨也不瘋，因為這會讓台灣處於跟香港一樣的位置，這是大多數台灣民眾清楚反對的。要展開對話，北京不能有前提。但在習近平之下，現階段我們看不到這個可能性。”