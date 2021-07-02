真真假假？美國衛星照曝中國甘肅119座核彈發射井建造中

中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井 圖新頭殼刊自： Will Marshall推特翻攝

美國《華盛頓郵報》引用美國加州“詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)”貼出在推特上的衛星照片，指中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井，以及相關設施包含訓練基地。不過專家警告，不排除中國也可能是仿美國在冷戰期間採的欺敵策略，以誘使敵方攻擊錯誤目標。

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中國被指核武擴張，有衛星照曝甘肅119座核彈發射井建造中。據新頭殼報道稱，中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井。從衛星照片上看到在沙漠地形上，有範圍廣大、排列整齊的同心圓點，數量多達119個。報導指稱位置是中國甘肅的玉門關，圓點則是建造中的核彈道飛彈發射井。另一張照片則指為寬度達70公尺的大型訓練基地或控制中心。

該報道稱，根據“詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心”研究人員的說法，中國大規模建造發射井，顯示正在努力加強核威懾能力；如果加上情報指出中國其他地區正在建造的發射井，中國將設置多達145座核彈道導彈發射井，但不清楚中國是否打算將所有發射井都裝上核彈頭。

該報道稱，中國也可能是仿美國在冷戰期間採的欺敵策略，以誘使敵方攻擊錯誤目標。依據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)2021年度報告，中國擁有的核彈數量從320枚增加約1成達到350枚。但扣除海基、空射彈種，陸基核導彈的數量應不足200枚，“大規模”、“集中一地”設置可能性並不高。

而外界推測，目前中國大陸所設置的核彈道飛彈發射井，主要是為發射陸基的“東風41型”洲際彈道飛彈，根據目前揭露的訊息資料，“東風-41”可攜帶10枚分導式多彈頭，最大射程1萬5000公里，從中國大陸發射幾乎可以打擊地球上任何一個目標。除發射井發射方式外，還有公路版和鐵路版，以機動攻擊目標。