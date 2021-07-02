紐約剛上市 滴滴出行遭中國網絡安全審查

中國叫車服務公司滴滴出行才赴美IPO，中國網信辦今天以“防範國家數據安全風險，維護國家安全”為由，對滴滴出行實施網絡安全審查，期間停止新用戶註冊。媒體報道聚焦滴滴出行赴美IPO不到一周時間。

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據中央社今天報道稱，距離中國叫車服務公司滴滴出行赴美IPO不到一周，中國網信辦2日對滴滴出行實施網絡安全審查。對此，滴滴出行回應稱，將積極配合網絡安全審查。全面梳理和排查網絡安全風險，持續完善網絡安全體系和技術能力。

中國國家互聯網信息辦公室微信公眾號2日公告稱，為防範“國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益”，依據“中華人民共和國國家安全法”、“中華人民共和國網絡安全法”，網絡安全審查辦公室按照“網絡安全審查辦法”，對滴滴出行實施網絡安全審查。官方公告表示，為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間，滴滴出行停止新用戶註冊。

據該報道稱，“網絡安全審查辦公室”為中國國家互信辦下屬機構，負責制定網絡安全審查相關制度規範，組織網絡安全審查。

滴滴成立於2012年，在中國共享經濟中扮演吃重角色，並成功擊退優步（Uber），擁有中國叫車服務市場大半江山。近年將事業版圖拓展到巴西、墨西哥等國家，並投入大量資源發展自駕車技術。滴滴去年8月籌資時估值620億美元，赴美上市計畫公布後，市場抱以殷切期望，部分人士預測滴滴市值可達1000億美元。

中央社說，滴滴6月29日在美國市場IPO（首次公開募股），以每股14美元發行3億多股美國存托股票（ADS），籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO案。