維他奶遭中國網友抵制 稱刺警者不幸逝世

香港男子梁健輝昨晚持刀刺傷一名警員後自殺身亡，風波持續擴大。香港維他奶公司今天證實梁健輝是其採購主任，並稱他“不幸逝世”後，引發中國網友痛批為“支持恐怖分子”，怒喊抵制。

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據中央社今天報道稱，香港維他奶公司採購主任梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，維他奶公司2日稱他“不幸逝世”，引發中國網友痛批“支持恐怖分子”並怒喊抵制。

據港媒立場新聞，維他奶國際集團今天發出題為“有關一位同事於事故中身故”的內部通告稱，懷着沉重心情通知各位（同事），香港採購部採購主任梁健輝，在7月1日發生於銅鑼灣的事件中“不幸逝世”。通告並稱，公司“向健輝的家人致以最深切的慰問”，人力資源部已與健輝家人接觸，並將跟進並需要時提供協助。

這份通告流出後，引發許多中國網友不滿，他們到維他奶官方微博留言反問“殺警後自殺還叫不幸逝世？”痛批維他奶“支持恐怖份子”，並要“港獨奶”滾出中國，揚言即日起全面抵制維他奶產品。

中央社說，至截稿，維他奶國際集團沒有進一步回應。

根據維他奶6月17日發布的2020/2021財政年度業績，維他奶年度收入港幣75.2億元（約新台幣271億元），其中大陸市場收入就佔50.08億元，遠高於香港的18.65億元。