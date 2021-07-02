習近平強調抵禦外國欺負中國 學者卻指安內重於攘外

中共總書記習近平7.1講話稱，若外來勢力妄想“欺負”中國，將“碰得頭破血流”。學者盧業中認為，此話看似針對西方反華勢力，但其實是說給國內社會聽，“安內成分大於攘外”。

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就習近平強調力抗外來勢力，學者分析說：安內重於攘外。據中央社報道說，中共昨天上午在天安門廣場舉辦建黨百年活動，習近平致詞時宣布中國實現第一個百年目標，全面建成小康社會，並稱若外來勢力妄想“欺負”中國，將在14億多中國人血肉長城前“碰得頭破血流”。

據台灣國立政治大學外交系教授盧業中接受中央社電訪時分析，習近平的致詞雖看似針對以美國等西方國家為首的“反華勢力”，但受眾其實是黨內成員及國內民眾，“安內成分大於攘外”，對國內強硬派的聲浪有所交代。

在兩岸議題方面，習近平7.1上午也強調，堅持“一中原則”、“九二共識”，推進“和平統一”進程，並要“粉碎任何‘台獨’圖謀”。盧業中認為，習近平涉台內容一貫，重提“一中原則”、“九二共識”，談話篇幅、順序也沒有亮點。但這不代表習近平對台釋出善意，而是在明年20大前，習近平的權力穩固重於一切，因此不願今天的談話引起各方太多解讀。

台灣淡江大學中國大陸研究所副教授張五嶽昨天接受中央社電訪時分析，習近平今天的涉台內容與中共19大報告、2019年“習五條”主軸一致，“基本上沒有變化”，不過關鍵是在“粉碎台獨圖謀”。據張五嶽表示，2018年以來，習近平及中國大陸官員談及相關議題時，除了警告“台獨”之外，也都會連帶對國際社會的“外力介入”作出宣示，以展現北京當局對這個議題的“堅強決心、堅定意志、強大能力”。

該報道稱，張五嶽指出，北京當局認為，“外部勢力”非但不能“促統”，還可能鼓勵“台獨”，因此當前最具優先性與急迫性的是“防獨、反獨”，尤其是透過實力、團結來粉碎“台獨”。但張五嶽認為，北京當局仍然會採取和平交流、和平發展，最後走向“和平統一”的路徑。因此，外界也不必再去解讀“用武力來推動統一”的問題。