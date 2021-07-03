中印均向邊境增兵數萬 規模創數十年之最 戰雲漂浮？

中印兩國向爭議邊境派遣了數萬名士兵並部署了先進的軍事裝備，兩國在該地區的軍隊部署達到數十年來的最高水平。不過此前不久，中國官方報告召開中印邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議，雙方同意按照兩國外長達成的共識，鞏固雙方邊防部隊脫離接觸成果，妥善解決中印邊界西段剩餘問題。

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據華爾街日報今天報道稱，中印向邊境地區派遣數萬士兵，規模創數十年之最。

報道據印度情報和軍方官員稱，中國人民解放軍已逐步增加了爭議邊境地區的駐軍，大部分增兵行動發生在過去幾個月里，目前的駐軍人數已從去年這個時候的約1.5萬人增加到至少5萬人。這些官員稱，印度也採取了對等行動，已向該地區部署了數萬名軍隊和先進的大炮。

近幾個月來，兩國都在邊境地帶建設了基礎設施，包括加裝了保溫設施的小屋和臨時營房，以確保駐紮在那裡的軍隊能安然度過喜馬拉雅寒冷的冬天。

據路透社稍早消息說，中國和印度兩國外交部周五召開中印邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議，雙方同意按照兩國外長達成的共識，鞏固雙方邊防部隊脫離接觸成果，妥善解決中印邊界西段剩餘問題。

路透社引述中國外交部官網發布的新聞稿，中國與印度雙方將繼續致力於推動邊境事態進一步緩和，避免現地局勢出現反覆，共同維護邊境地區和平安寧。

此外，雙方同意繼續保持外交高層溝通，為妥處中印邊境事態進一步提供重要指導，並積極籌備第12輪軍長級會談，儘快通過邊防熱線確定具體時間和安排。

據該報道，去年4月以來，中印兩國數千名軍人在包括班公湖地區在內的兩國實際控制線發生對峙。今年2月下旬，中印兩軍完成在班公湖爭議地區脫離接觸。

華爾街日報稍早也報道，中印兩國達成共識，將從有爭議邊界撤軍。該報道稱，印度和中國表示，雙方將沿喜馬拉雅山部分有爭議邊界撤出安全部隊，此舉可能有助於緩解這兩個世界人口最多國家間長達數月的緊張局勢。

印度國防部長辛格(Rajnath Singh)今年二月在議會向議員們表示，印中雙方已同意在班公湖(Pangong Lake)周圍分階段脫離接觸。兩國皆主張擁有該水域主權。

該報道稱，兩國已同意，雙方在班公湖周圍的安全部隊將逐步撤退到去年邊境緊張局勢爆發前的位置。辛格稱，雙方還同意拆除去年4月份以來建造的臨時建築結構和基礎設施，並暫停在爭議領土上的巡邏。