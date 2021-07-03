中國前瞻布局6G網絡技術儲備 指深化“一帶一路”國際合作

中國國家網信辦周五發布《數字中國發展報告(2020年)》 指出，要深化5G商業布局與創新應用，推廣升級千兆光纖網絡，前瞻布局6G網絡技術儲備，全面推進IPv6商用部署。

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據路透社報道稱，中國網信辦發文促前瞻布局6G網絡技術儲備，並推進北鬥產業化與商業化進程。“網信中國”微信公眾號發布的《數字中國發展報告(2020年)》報告全文說，要積極穩妥發展工業互聯網和車聯網，布局衛星通信網絡等面向全球覆蓋的新型網絡，持續推進北鬥產業化與商業化進程。同時，加強人工智能、量子信息、集成電路、空天信息、DNA存儲等前沿領域的戰略研究布局和技術融通創新。

據該報道，該報告說要深化“一帶一路”國際合作，建立多層次的全球數字合作夥伴關係。推動數字經濟、互聯網等領域持續擴大開放，支持信息化領域海外高層次人才在華創新創業。