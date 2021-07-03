中國藝人開始抵制維他奶取消代言

香港維他奶公司悼念襲警後自殺的員工，引發大陸網友不滿並揚言抵制，陸方代言藝人也聲明停止合作。維他奶代言人、中國大陸藝人任嘉倫和龔俊所在公司2日晚間都發出聲明，宣布終止與維他奶品牌的一切合作。不過維他奶公司再發聲明，表示支持港警依國安法調查，並支持中國大陸和香港的穩定、發展。消息沒有提及維他奶是否還有其它地區，其他代言人。

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據中央社今天報道稱，中國藝人中斷維他奶代言，聲明支持陸港穩定。

今天凌晨0時30分，維他奶有限公司官方微博發表聲明，稱集團全力支援香港當局根據國安法對案件進行全面調查，維他奶集團及在中國大陸運營的維他奶有限公司均致力於支持中國大陸和香港的穩定、繁榮和發展。

據該報道，這起風波起於1日晚間，香港一名50歲男子持刀刺傷正在銅鑼灣崇光百貨門外巡邏執勤的一名警員，隨後自殺身亡，警員則仍在醫院治療。當天是香港主權轉移中國24周年紀念日，也是港區國安法實施一周年。

2日，維他奶國際集團發出題為“有關一位同事於事故中身故”的內部通告稱，香港採購部採購主任梁健輝在7月1日發生於銅鑼灣的事件中“不幸逝世”，向其家人致以最深切的慰問。

這份通告流出後，引發許多中國網友不滿，他們到維他奶官方微博留言反問“殺警後自殺還叫不幸逝世？”痛批維他奶“支持恐怖份子”，並要“港獨奶”滾出中國，揚言即日起全面抵制維他奶產品。

維他奶代言人、中國大陸藝人任嘉倫和龔俊所在公司2日晚間都發出聲明，宣布終止與維他奶品牌的一切合作。

中央社說，在風波逐漸擴大之際，維他奶凌晨再發聲明，表示支持依法調查及支持中國大陸和香港的穩定。