中資欲購英國最大芯片廠 能否如願成問號

據美國CNBC引述消息人士稱，由中國手機ODM龍頭聞泰科技控股的安世半導體 (Nexperia) ，將斥資6300萬英鎊，於7月6日前完成收購英國最大芯片商Newport Wafer Fab (NWF) 的交易，英國政府或會引用國家安全法審查該交易。

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安世半導體目前主要生產小型邏輯器件和晶體管，前身是歐洲半導體廠商恩智浦的標準產品業務部門，2016年從恩智浦中剝離，2018年聞泰科技聯合格力電器、國聯集團等進行收購，取得安世半導體75.86%的股份。

位於威爾斯南部的NWF公司在1982年投產，為英國最大芯片廠之一，主要生產200mm芯片， 用於汽車電源應用，現時由私人持有。

由於全球近期出現芯片供應短缺危機，英國最大芯片商NWF交易惹起英國政府人士關注。

英國政府“中國研究小組”主席、英國外交事務特別委員會主席Tom Tugendhat，對英國最大芯片商NWF被收購的消息表示高度關注；Tugendhat強調，英國領先的200mm半導體技術開發和加工機構被中國實體接管，意味著重大的經濟和國家安全問題。

他已經致函商務部長Kwasi Kwarteng，並敦促英國政府根據“國家安全與投資法案”對此筆交易進行審查。該法案於今年4月出台，意圖在存在經濟風險或國家安全受到威脅的情況下，保護英國科技公司免受海外公司的收購。

安世半導體發言人回應傳媒查詢稱，與英國最大芯片商NWF及威爾斯政府就有關交易事宜，進行建設性對話，除非各方能夠達成協議，否則不會作出進一步評論。

而英國政府發言人告訴 CNBC，對於安世半導體收購英國最大芯片商NWF公司一案，我們認為目前不宜干預，但會繼續密切監控有關情況，並適度運用企業法以防情況有所變化。