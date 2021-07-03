芯片戰

中資欲購英國最大芯片廠 能否如願成問號

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Une image en gros plan d’un socket CPU et d’une carte mère posés sur la table.
Une image en gros plan d’un socket CPU et d’une carte mère posés sur la table. © Narumon Bowonkitwanchai | instant | Getty Images
作者： 法廣
5 分鐘

據美國CNBC引述消息人士稱，由中國手機ODM龍頭聞泰科技控股的安世半導體 (Nexperia) ，將斥資6300萬英鎊，於7月6日前完成收購英國最大芯片商Newport Wafer Fab (NWF) 的交易，英國政府或會引用國家安全法審查該交易。

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安世半導體目前主要生產小型邏輯器件和晶體管，前身是歐洲半導體廠商恩智浦的標準產品業務部門，2016年從恩智浦中剝離，2018年聞泰科技聯合格力電器、國聯集團等進行收購，取得安世半導體75.86%的股份。

 

位於威爾斯南部的NWF公司在1982年投產，為英國最大芯片廠之一，主要生產200mm芯片， 用於汽車電源應用，現時由私人持有。

 

由於全球近期出現芯片供應短缺危機，英國最大芯片商NWF交易惹起英國政府人士關注。

 

英國政府“中國研究小組”主席、英國外交事務特別委員會主席Tom Tugendhat，對英國最大芯片商NWF被收購的消息表示高度關注；Tugendhat強調，英國領先的200mm半導體技術開發和加工機構被中國實體接管，意味著重大的經濟和國家安全問題。

 

他已經致函商務部長Kwasi Kwarteng，並敦促英國政府根據“國家安全與投資法案”對此筆交易進行審查。該法案於今年4月出台，意圖在存在經濟風險或國家安全受到威脅的情況下，保護英國科技公司免受海外公司的收購。

 

安世半導體發言人回應傳媒查詢稱，與英國最大芯片商NWF及威爾斯政府就有關交易事宜，進行建設性對話，除非各方能夠達成協議，否則不會作出進一步評論。

 

而英國政府發言人告訴 CNBC，對於安世半導體收購英國最大芯片商NWF公司一案，我們認為目前不宜干預，但會繼續密切監控有關情況，並適度運用企業法以防情況有所變化。

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