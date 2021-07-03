刺警案延燒 港人持鮮花悼兇嫌

香港七月一日晚發生刺警兇嫌自殘身亡，連日陸續有民眾持花到現場悼念兇嫌，圖為一名母親攜其女兒持花到現場，警方一旁戒備

香港七一刺警自戕事件延燒。一名男子一日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，該名男子為香港知名飲料品牌維他奶公司的採購主任，維他奶發通告稱他“不幸逝世”，結果引發大陸網友強烈憤慨，大陸藝人並與其終止合作，維他奶隨後緊急滅火，稱支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。

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香港《明報》報導，這名五十歲男子梁健輝一日深夜在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷警員，再用同一把刀自插左胸身亡，該男子未婚，與父母同住，任職維他奶採購部。梁健輝沒有同黨，行兇前寫下遺書，提到對社會的不滿，認為警方“包庇罪犯”、沒受到制衡，批評警方的“暴行”，又認為“香港國安法”實施後“沒有自由”。

警方調查後查出這名男子是香港維他奶的採購主任，香港01報導，事發後，維他奶發布通告指出，

梁健輝於2021年7月1日傍晚發生於銅鑼灣的事件中不幸逝世，本公司向健輝的家人致以最深切的慰問，人力資源部已與健輝家人接觸，並將跟進需要時提供協助」。

這份通告流出後，引起不少大陸網友不滿，他們到維他奶官方微博留言反問“殺警後自殺還叫不幸逝世？”痛批維他奶“支持恐怖分子”，並要“港獨奶”滾出大陸，揚言即日起全面抵制維他奶產品。

而2日晚間十點左右，維他奶在大陸的代言人演員龔俊、任嘉倫的工作室官方微博接連發布聲明指出，即日起終止與維他奶品牌的一切合作，切割立場、撇清關係。

維他奶國際集團意識到風暴擴大，隨即趕忙滅火。維他奶三日發表聲明稱，網路流傳的“通告”，是一名員工私下撰寫並內部轉發，未經維他奶集團的官方批覆和發布。聲明強調“我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，對有關事件給各界造成的困擾和不滿，維他奶集團致以誠摯的歉意。集團全力支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查，維他奶集團及在中國運營的維他奶有限公司均致力支持中國和香港的穩定繁榮”。

港警2日上午到維他奶總部查訪，針對此次刺警事件，香港警方懷疑梁健輝受“失實資訊及煽動性言論激化”，進而策動“孤狼式恐怖襲擊”，最後自殘身亡。連日來有人在網上英雄化疑兇，2日並有多人持鮮花到現場悼念，保安局長鄧炳強說，他為此感到心寒。香港《明報》還指出，有學者認為香港從“反送中”事件以來民怨如洪水，港府從未疏導，事件是社會壓迫令人窒息下帶來的悲劇。