《新德國報》：中國必須證明自己有領導能力

德國媒體就中國共產黨建黨100周年發表了眾多評論。

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《羅特林根總廣告報》寫道：習近平在將共產黨已經無所不在的政治影響力越來越多地擴展到私營部門。他維護了像對1949年建立新中國的“偉大舵手”毛澤東這樣的個人崇拜。習近平也是最高軍事領導人。他根據自己的標尺治理了共產黨，完善了監視系統，控制了香港。中國利用經濟和軍事力量，不僅對周邊國家施壓。就在不久前，習近平又對台灣施壓。但他似乎仍然不確定，他是否應該敢於佔領台灣。

《新德國報》認為，習近平的演講肯定是針對美國及其盟國的。習近平也認識到，過分軍事化的外表對中國有害。儘管他們保證，永遠不會幹預另一個國家，但鄰國對北京的信心很低，儘管美國前總統特朗普執政四年期間，實際上給了亞洲國家脫離華盛頓，轉向北京的一切理由。而中國現在則必須向世界證明自己有領導能力。隨着與其他14個亞太國家的經濟夥伴關係，中國已經開始填補美國留下的空白。

柏林《每日鏡報》承認，習近平所推崇的有中國特色的社會主義，實際上在脫貧攻堅戰中取得了成功。可惜的是，他們太樂於在宣傳方面把它與人權限制掛鉤。

德國電視一台發現，中國共產黨建黨100周年之際，中國到處紅旗飄飄。人們對極權主義國家機器和共產黨黑暗歷史章節的批評，則被共產黨隱藏在暗處。中國到處是歡樂氣氛，而不是共產黨在自我反省，思過求新。