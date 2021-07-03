《新蘇黎世報》評論：習近平是控制狂 也是中國經濟發展最大絆腳石

正當中共建黨百年之際，有德語媒體評論直言，中共國家主席習近平是一個控制狂，整肅馬雲、字節跳動CEO張一鳴等中國企業家，處死賴小民，以彰顯“黨”不再企業家和公務員致富的工具，而是控制經濟和企業家的監督機構。隨着習近平顯露絕對主權，沒人敢向他指出中國經濟赤字問題，必將危及中國未來經濟發展。

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據自由時報今天引述報道稱，德語媒體稱習近平是控制狂，扼殺民間產業創新活力，儼然是中國經濟發展的絆腳石。

該報道引述《新蘇黎世報》評論指出，千禧年之後的第一個10年，中國腐敗猖獗，每年春節前後，建商將裝滿成捆錢的提袋送到地方官員那裡，讓他們隨時快速批准建設項目。當時，“黨”淪為一個俱樂部，黨機器為企業家和官員貪腐鋪平道路。

據《新蘇黎世報》評論稱，習上台後，開始對貪腐宣戰，透過整肅鞏固權力，消除裙帶關係。習近平認為，黨必須控制經濟生活的各個領域，無論是國企還是民企都必須按照黨的思想和計畫開展活動，黨在中國經濟領域中，應該像一顆星星般閃耀。於是，習近平和他的經濟沙皇、副總理劉鶴積極糾正上一代領導人犯下的錯誤，習近平祭出國進民退政策，有些戰略的確取得成功，包括AI及衛星導航部分，進而使得習近平陶醉於以前的成就，堅信中國將成為世界經濟、技術、軍事和政治等方面的第一強國。

該報說，然而中共對私企的大規模干預，可能犧牲了中期經濟增長，畢竟這些企業提供了城市5分之4的就業機會。阿里巴巴創辦人馬雲和字節跳動創辦人張一鳴，就是明白私營企業家變得過於成功時會發生什麼，以致他們退出經營，低調過日。

據《新蘇黎世報》評論指，習近平鎮壓成功科技大老過程中，等於不鼓勵年輕人創新勇氣、雄心和創業精神。加上，民營企業開始納入黨組織，黨發言權比例從50%左右，上升到70%，並積極參與民企業務，最終，中國將因缺乏蓬勃發展的私企，而危及過去亮眼的經濟成長。