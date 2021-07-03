法中友好活動

法蒙達爾紀市(Montargis)低調舉辦法中友好活動

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Montargis est une étape importante pour les diplomates chinois. Comme ici en 2014 avec la visite de l'ambassadeur chinois en France de l'époque Zhai Jun.
Montargis est une étape importante pour les diplomates chinois. Comme ici en 2014 avec la visite de l'ambassadeur chinois en France de l'époque Zhai Jun. © Mangeat Eric
作者： 法廣
35 分鐘

與中國有着悠久歷史的法國蒙達爾紀市(Montargis；也稱蒙塔日)7月3日舉辦了一場法中友好活動 « Rencontres d’Amitié Franco-Chinoise »。根據地方報刊《中部共和國報》的報道，該項活動本想辦成中共“成就”展，但市長伯努瓦·迪容(Benoit Digeon)不希望此次活動變為中共的宣傳工具。市長迪容對媒體表示：我們應該擱置某些地緣政治議題，減少政治化，為歷史和文化交流留下更多的空間。

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根據“蒙達爾紀法中友好協會”網站報道：留法勤工儉學運動在五四運動後迅速掀起高潮，1919至1920年，先後有17批2000人陸續赴法留學。1919年３月17日，第一批89名勤工儉學生乘日本郵輪“因幡丸"號離開上海赴法，由此拉開了留法勤工儉學的序幕。因此，革命成為旅法勤工儉學運動的亮點，而在這場運動中，法國蒙達爾紀(Montargis)會議為建立中國新政黨並命名中國共產黨取得了眾識，奠定了早期中國共產黨的理論基礎；以及隨後湧現出的中國共產黨旅歐支部，為馬克思主義在中國的傳播，作出了貢獻。

 

2021年6月10日，為慶祝中國共產黨百年華誕，《中國共產黨100年奮鬥歷程（法語版）》發布會在北京和巴黎同步舉行。中國駐法國大使盧沙野出席線上發布會並致辭。

 

2019年8月26日，駐法大使盧沙野曾到訪蒙達爾紀。當時盧沙野大使同蒙達爾紀市長迪容(Benoît DIGEON)交談時曾表示：“蒙達爾紀與中國有着深厚的歷史淵源。100 年前，第一批革命者來到這學習，度過了一段難忘的時光……這些年輕人後來贏得了勝利，建立了中華人民共和國。如今，中國已成為世界第二大經濟體。對中國人來說，蒙達爾紀是歷史的象徵”。大使還強調：“今天是我的第一次來訪，但不會是最後一次”。

 

2021年5月12日，新華社發表一篇題為“百年前，這座法國小城的中國學生改變了歷史”的文章。文章表示：20世紀20年代前後，一批中國先進青年懷揣救國理想遠渡重洋來到法國勤工儉學。其中300多人來到蒙達爾紀的工廠和學校。

 

據《中部共和國報》地方報刊報道，中國駐法大使盧沙野會參加7月3日在蒙達爾紀市(Montargis)舉辦的法中友好活動。但無法核實此報上說的盧沙野前去那裡參加活動的消息。

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