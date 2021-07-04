中國官媒公開描繪攻打台灣3步驟

中國國家主席習近平在中共建黨百年大慶上煽動民族主義情緒強調完成“祖國統一”大業的同時，中國一傢具有官方背景的《艦船知識》雜誌發表文章和視頻描繪了中國軍隊“武統台灣”的具體步驟：在第一階段，解放軍向台灣發起彈道導彈攻擊，第二階段是從陸地、軍艦和潛艦上發射鷹擊-91和長劍-10巡航導彈等導彈，第三階段是水面艦艇和陸基火箭軍共同發起猛烈炮擊，為解放軍的海軍陸戰隊和兩棲登陸部隊登陸台島清除最後的障礙。

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據美國之音今天報道稱，習近平誓言完成統一大業，官媒配合描繪攻台三步驟。中國具有官方背景的《艦船知識》雜誌發表文章和視頻描繪了中國軍隊“武統台灣”的具體步驟。香港南華早報、美國媒體合眾社和台灣一些媒體都報道或轉載了這一消息。《艦船知識》描述的攻台方案大致分三個階段。

在第一階段，解放軍向台灣發起彈道導彈攻擊，目標是摧毀台灣的機場、預警雷達、防空導彈基地、以及設在台灣全島各處的指揮中心等信息搜集與決策設施。解放軍可能使用東風-16短程彈道導彈，突破台灣的導彈防禦系統。

第二階段是從陸地、軍艦和潛艦上發射鷹擊-91和長劍-10巡航導彈等導彈，對台灣的軍事基地、軍火庫，雷達、通訊基礎設施和公路等要道進行密集轟炸。

第三階段是水面艦艇和陸基火箭軍共同發起猛烈炮擊，為解放軍的海軍陸戰隊和兩棲登陸部隊登陸台島清除最後的障礙。

據該報道，《艦船知識》創刊於上個世紀70年代，據稱是中國大陸最具影響力的三大知識類刊物。另外兩家是《航空知識》和《兵器知識》。《艦船知識》在微博上張貼的動畫視頻向台灣發出嚴厲警告，稱台獨只會走向死胡同。

據美國之音，習近平在中共建黨百年紀念大會上再次表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，“是中國共產黨矢志不渝的歷史任務”。他還向美國等西方國家發出警告說，“任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力”。在最近的幾個月里，台海局勢空前緊張。中共要武統台灣的聲調急速提升，對台灣的軍事壓力大幅度增加。解放軍的各種軍機闖入台灣防空識別區的行動更加頻繁。6月15日，中共軍機犯台的架次多達28架次，讓國際社會感到震驚。

但是，台海軍事觀察者指出，美國和西方其它國家已經充分注意到中共犯台的風險，正在強化多邊軍事合作，頻繁舉行多國軍演，震懾中國犯台企圖。同時，它們也在增加給台灣提供高端進攻性武器，加強台灣的防禦能力。觀察人士認為，這一切將會給中國軍隊武統台灣的行動造成巨大的代價。