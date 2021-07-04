中國專家稱甘肅建百餘洲際彈道導彈發射窖不現實也沒必要

中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井 圖新頭殼刊自： Will Marshall推特翻攝

針對華盛頓郵報日前引述美國專家稱中國在甘肅建立百餘個洲際彈道導彈發射窖，中國媒體引述專家稱此“不現實也沒必要”，發射窖在戰時生存能力低，且不符東風-41可車載的特性。報道中中國專家沒有澄清所指疑是洲際彈道導彈發射井的建築，是何物。

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據中央社今天報道稱，華盛頓郵報6月30日引述加州“詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心”（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的衛星照片稱，中國甘肅省玉門市的沙漠地帶有119個相仿的工地，類似中國可攜帶核彈頭的彈道導彈發射設施。該報引述中心主任路易斯（Jeffrey Lewis）指這些發射窖可能是為東風-41洲際彈道導彈所設計的。

中國東風-41戰略導彈可攜帶多枚彈頭，射程可達近1萬5000公里。

報道稱，北京青年報旗下的微信公眾號“政知道”3日引述軍事評論員宋忠平表示：“做出這樣分析的美方專家，我嚴重懷疑其專業性，甚至不具備基本的軍事常識。”他說，中國在一個區域集中建設百餘個導彈發射窖“並不現實也沒有必要，不存在這種可能”。據宋忠平分析，目前陸基核子彈道導彈最佳的發射方式是“無依託式發射”，也就是以發射車或鐵路機動發射，不容易被敵方偵測，戰場生存能力強。發射窖這種“有依託”發射陣地在戰時的生存能力較低。

中國外圍官媒環球時報2日則在英文版刊登自家總編輯胡錫進的文章指，路易斯可能不了解東風-41的特徵，因其是固態燃料洲際導彈，沒有必要放到發射窖里。環球時報則在社論中稱，美國和一些西方機構的目的，是要對中國的“核子威懾”建設施加輿論壓力，逼中國就各種“似是而非”的訊息表態，以形成“美國高調炒作、中國招架應付”的態勢，束縛中國手腳。