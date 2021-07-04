中國2太空人今第一次出艙成功

中國太空開發官方今天報告，在中國新天宮空間站工作的兩名宇航員周日完成了中國人的首次串聯太空行走。3名太空站里的太空人有2人同時出艙。2人出艙的任務，是要在天河艙外架設一台全景相機，並測試用於轉移空間站未來模塊的機械臂，預計他們今天應在艙外待上六到七個小時。

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據法新社自北京報道說，中國載人航天局報告，在中國新天宮空間站工作的兩名中國宇航員周日完成了中國人的首次串聯太空行走。

新天宮空間站機組人員共有三人，他們於6月底從中國西北部戈壁沙漠乘火箭升空。他們的航天器隨後與天河號成功對接。而天河號是三個空間站模塊中唯一一個已經在軌道上的模塊，3名太空人將在那裡停留三個月，這是中國有史以來最長的載人航天任務。

據消息說，他們的任務是繼續建設空間站。周日上午，他們中的兩個人一起踏步太空，這也是中國太空史上的第一次。今天中國太空人第一個出艙人是劉伯明，他被一個機械臂運送到要工作的目的方位，而另一個人，湯洪波則通過一個氣閘走了出來。

中國太空人今天出艙的任務，是要在天河艙外架設一台全景相機，並測試用於轉移空間站未來模塊的機械臂，預計他們應在艙外待上六到七個小時。

法新社說，這是自2008年翟志剛的太空行走以來，中國宇航員的第一次太空行走。當年翟志剛的太空行走，已經讓中國成為繼蘇聯和美國之後第三個將宇航員送入太空的國家。

此前中國官方公布的天宮太空站3名太空人為聶海勝、劉伯明和湯洪波。