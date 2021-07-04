台灣海水黑潮：解放軍攻台重要因素？

中國社交網絡帳號“南海的浪濤”PO了一份軍事分析報告，內容顯示沖繩附近海床的火山活動增加，造成了台灣東海岸海水溫度的改變，影響黑潮流動。讓共軍有助於對台灣發動攻擊，但會遇到兩個問題，第一個是要撤退時會因為逆流而難以逃脫，而且水中渦流和逆流也會影響水下魚雷的行進，如果沒有調整好就會錯失目標，因此解放軍需要調整潛艇作戰計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼今天報道稱，中國軍事科學家研究黑潮“有這變化”，將影響解放軍攻台作戰策略。

該報道引述《南華早報》指出，中國軍事科學家在十多年以來，研究了台灣黑潮的溫度變化，並且分析黑潮會影響中國攻台的作戰計畫。因為台灣東岸海水溫度改變，影響黑潮流動，可能有助於中國軍隊對台灣發動攻擊，但若共軍要撤退也會因為逆流而難以快速逃脫。

據中國社交網絡帳號“南海的浪濤”PO了一份軍事分析報告，內容顯示沖繩附近海床的火山活動增加，造成了台灣東海岸海水溫度的改變，影響黑潮流動。讓共軍有助於對台灣發動攻擊，但會遇到兩個問題，第一個是要撤退時會因為逆流而難以逃脫，水中渦流和逆流也會影響水下魚雷的行進，如果沒有調整好就會錯失目標，因此解放軍需要調整潛艇作戰計畫。

據新加坡南洋理工大學軍事分析研究員高瑞連則表示，中國海軍預期在面對台海突髮狀況時，使用潛艦來反制美國和其盟友的行動，因此潛艦在對台灣的封鎖行動中佔了很重要的比例，能夠以“阻斷外援、貿易和商務行動，來讓台灣屈服”。

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩也表示，如果台海發生衝突事件，台灣東岸將成為關鍵戰場。今年4月，解放軍就曾宣布，使用遼寧航母打擊群在台灣東岸進行軍事演練，並且稱這是往後的常態訓練。

據中央社，因為水深的關係，台灣東岸是解放軍海軍陸戰隊唯一可以登陸的地方。呂禮詩表示，為了因應可能發生的台海戰爭，美中台三方都有派出船隻在東海岸進行調查，了解水壓、溫度、深度、洋流與酸度等，來建立影響船舶的聲納系統數據。