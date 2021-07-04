習近平促中國外交講溫情故事 民眾已被鼓動成戰狼？

中國的戰狼外交似乎已經開始轉向。據外媒報道，中國領導層正儘力修正“戰狼外交”的策略，主因是這種方式已損害了國家利益。然而，中國國內高漲的民族主義，卻成了這項變革的阻礙。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，中國憂經濟孤立而將戰狼外交轉向，但如何遏制民族情緒成難題。該報道引述華爾街日報，中國領導層正儘力修正“戰狼外交”的策略，主因是這種方式已損害了國家利益。然而，中國國內高漲的民族主義，卻成了這項變革的阻礙。

根據華爾街日報報道，中國的領導階層從今年4月開始商討，如何“緩和強硬的外交政策”，而促使中國做出這項改變的主因，是擔心強硬的戰狼外交使中國與美國及其他國家的關係疏遠，可能使中國經濟面臨孤立的局面。該報引述知情人士透露，原本中國外交部對於中國領導人習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的會談並不是很積極，但是近期卻也開始討論，在10月的20國集團（G20）峰會安排“習拜會”的可能性。希望藉此緩和兩國之間的緊張關係。

據該報指出，中國外交部目前採取的措施包含研擬相關指引，規範並要求外交人員在使用推特（Twitter）等社群平台發文時的內容與風格。

然而，雖然中國有意改變強硬外交策略，但與此同時仍堅守外交的紅線。一名相關人士在報道中透露，中國外交官已經告訴外國外交官們，“他們不會在中國主權和利益受到挑戰的任何紛爭中退縮。” 報道提到，戰狼外交代表人物之一，中國駐法國大使盧沙野，在6月中的訪談中為戰狼外交辯護，強調“這種做法是對西方批評的正當防衛，世界應該適應這種方式。”

中國近期一系列“戰狼轉向”的討論，源自習近平在5月31日主持中共中央政治局的集體學習時，要求構建“具有鮮明中國特色的戰略傳播體系”，營造有利外部輿論環境，提升中國在重大問題的對外發聲能力。此外還需塑造“既開放自信也謙遜謙和”，以及“可信、可愛、可敬”的中國形象。

據報道，然而即便中國的領導層有意做出轉變，但是中國國內高漲的民族情緒反而成了絆腳石。一名相關人士受訪時坦言，這是一個很難做的工作，一方面要遵循領導層下達的“收斂強硬外交姿態”，然而同時避免做出被高層與民眾視為親美或退讓的行為。

該報分析說，官員如果過於明顯的軟化，將會再次激化中國的民族主義怒火。