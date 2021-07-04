香港當局警告不得向梁健輝哀悼 威脅觸國安法

香港當局周日警告居民不要向刺傷警察後自殺的男子致敬，說這是 "支持恐怖主義"。香港當局與警方將這名7月1日刺傷一名警察的襲擊者描述為 "獨狼 "和政治上 "激進 "的人。香港仍然有居民向這位刺殺警員者默哀致敬獻花。

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據法新社今天自香港報道說，香港當局今天警告居民不要向刺傷警察後自殺的男子梁鍵輝致敬。警方已將這名7月1日刺傷一名警察的襲擊者描述為 "獨狼 "和政治上 "激進 "的人，梁鍵輝當日持刀刺向自己胸口自殺身亡。警方警告哀悼梁鍵輝涉嫌支持恐怖主義。

法新社說，香港已經成為一個嚴重分裂的城市，許多居民對北京日益增長的控制力越來越反感。2019年，巨大的、往往是暴力的支持民主的抗議活動曾在該市震撼了幾個月。作為回應，北京在2020年實施了國家安全法，以奪回對該領土的控制權並結束任何異議。

周五，人們試圖通過獻花和默哀一分鐘來向襲擊警察的人致敬。

據警方在一份聲明中說："建議公眾悼念襲擊者與支持恐怖主義沒有區別，"警方並補充說，他們正在調查這些是否 "煽動 "實施這種行為。警方警告說，"任何具有煽動意圖的行為 "都可能被起訴，這可能導致兩年的監禁。

周五，香港媒體公布的圖片顯示，前來悼念襲擊者的人們所獻的白花被扔進垃圾桶，他們或被扣押並裝入警車。

該報道稱，包括許多西方國家在內的批評者說，中國沒有履行其承諾，沒有按照1997年倫敦和北京之間的移交協議所保證的那樣，允許該城市在2047年之前享有某些自由和自治權。

由於政治局勢，許多公司更加謹慎，以避免招致當局的憤怒。例如，香港飲料經銷商維他奶證實襲擊警察的人是其僱員，並對這一悲劇表示遺憾。然而，在中國大陸的社交媒體上出現反響後，該公司很快被迫道歉並譴責這次攻擊。