馬來西亞5G定了愛立信 華為等七家中國公司落選

馬來西亞政府擬發展5G網絡計畫，國家數碼有限公司（DNB）近日宣布招標結果，瑞典的愛立信（Ericsson）為合作夥伴，而中國的華為等七家公司落選。華為多年來已經在馬來西亞運作5G深耕，並作為5G供應商。未來華為在馬來西亞市場地位前景不明。

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據當今大馬報道稱，大馬110億5G網絡開標，愛立信擊敗華為。

馬來西亞國家數碼有限公司是財政部設立的特殊項目公司。《馬新社》報道指出，國家數碼有限公司昨日發文告稱，政府頒發110億令吉的合約，委託愛立信負責5G網絡基建的建造、持有及營運。

據自由時報稍早報道，儘管馬來西亞並未對中國華為5G網絡設備展現出厭惡立場，但在最新一份5G網絡設備投標中，華為已確定出局，由瑞典商愛立信（Ericsson）勇奪價值110億令吉的5G網絡建設標案。

該報引述《日經新聞》，早在2019年10月，中國華為被引入為馬來西亞最大的訂戶移動提供商 Maxis的5G硬件供應商。根據雙方協議，華為將為Maxis的網絡提供5G無線電設備、服務和專業知識。此協議的前提是5G頻譜分配將授予個別電信公司，並且硬件供應商的選擇取決於各自的頻譜持有者。

為此，馬來西亞總理Muhyiddin Yassin透過財政部設立Digital Nasional，以掌握5G資產和頻譜，從而擺脫了傳統的分配方法。於是，Digital Nasional邀請8家5G設備商參與投標，包括愛立信、華為、中興、思科、NEC、諾基亞、三星和烽火。

報道說，根據Digital Nasional 最新聲明稱，愛立信取得了馬來西亞5G網絡的設計和開發，這項5G建設計畫投入金額約110 億令吉，其中60%以上將在未來10年內惠及當地承包商。