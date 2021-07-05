中國舉辦百多國政黨會議 主題“為人民謀幸福是黨責”

中國共產黨與世界政黨領導人峰會將於6日以視訊連線方式舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將在北京出席會議並發表主旨講話。據中國官方宣布說，這次會議主題為“為人民謀幸福：政黨的責任”，共有160多個國家的500多名政黨和政治組織領導人以及逾萬名政黨代表將出席會議。中共中央總書記、國家主席習近平將在北京出席會議並發表主旨講話。

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據中央社今天報道稱，習近平6日參加中共與世界領導人視訊峰會。

中共總書記習近平預計明天將參加在北京舉行的中國共產黨與世界政黨領導人峰會，並發表講話。中共1日才大肆慶祝建黨百年，這是中共黨慶後首個主場外交活動。

據新華社說，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今天表示，中國共產黨與世界政黨領導人峰會將於6日以視訊連線方式舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將在北京出席會議並發表主旨講話。這次會議主題為“為人民謀幸福：政黨的責任”，報導說，共有160多個國家的500多名政黨和政治組織領導人以及逾萬名政黨代表將出席會議。

據中國官方說，這次會議是中國共產黨成立100周年之際舉辦的重要多邊外交活動，旨在同世界各國政黨加強治國理政經驗交流互鑒，共同應對世界百年變局和世紀疫情帶來的挑戰，增強為人民謀幸福的理念和能力，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體。