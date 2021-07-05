余茂春反駁習近平把14億中國人和中共捆綁：“十三億多的中國人民絕不答應”

中共總書記習近平在百年黨慶致詞時說：“任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應！” 對此，美國前國務卿中國政策規畫首席顧問余茂春反駁說：習近平說這話並沒什麼底氣。

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被認為在特朗普政府時期建議將“中共”和“中國人民”進行區隔的政策推手、美國前國務卿中國政策規畫首席顧問余茂春5日接受自由亞洲電台採訪，他針鋒相對地表示： “十三億多的中國人民絕不答應習近平的這種看法，只不過是他自己在那給自己壯膽！他沒有任何證據可以表明中國共產黨代表中國人民利益。中共為了開這個慶功大會給自己臉上貼金，他多麼緊張，動用多少警力和專政機關，讓老百姓服服帖帖，不敢亂說、亂動，他還在這種情況底下講十四億中國人民絕不答應（和中共分開）這真的沒有多少人能相信。”

余茂春還指出，“中華人民共和國”實際上是一個非常不切實際的國號，是沒有任何人民可以當家作主的政治機構，習近平也知道他不能代表中國人民。像江澤民時代就反覆強調“三個代表”，因為當時老百姓都認為不能代表了。

余茂春說：“現在習近平在好多方面把老百姓關起來，不準大家說話，老百姓連評論自己國家領袖的權利都沒有，（視為）一種犯罪，稱妄議中央，這是專制獨裁。獨裁者總想把自己打扮成代表全民意願，這不足為奇。”

習近平號稱 “中國始終是世界和平的建設者、國際秩序的維護者”。對此；余茂春批駁說：中共具侵略性，跟周邊國家多有衝突，自稱愛好和平者，但很多人不相信， “習近平自己講話都充滿殺氣”。中國在習近平統治之下成為“孤家寡人”，他給自己壯氣、壯膽，自認帶給世界正義和平，是沒有現實感。”