台企助買德國疫苗或為忽悠劇？中國國台辦重提復星代理權

針對媒體報導，台積電和永齡基金會已與上海復星就採購BNT疫苗達成協議，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚聲稱，台灣有意願縣市及機構可向復星洽購，盼台灣民眾早日用上疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，永齡、台積電BNT疫苗採購達協議說，中國國台辦重提復星代理權。針對媒體報導，台積電和永齡基金會已與上海復星就採購BNT疫苗達成協議，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日聲稱，台灣有意願縣市及機構可向復星洽購。

中國國務院台灣事務辦公室5日晚間以發言人朱鳳蓮答記者問的名義，作上述表示。據朱鳳蓮說，上海復星醫藥集團已於2020年3月和德國BNT簽約參與疫苗研發，並擁有中國大陸和香港、澳門及台灣的“獨家商業權益”。她聲稱，作為台灣獲得BNT疫苗的“唯一洽購方”，上海復星有關負責人早已公開表示，願將疫苗“服務於台灣同胞”。

朱鳳蓮又說，台灣有意願的縣市、民間機構和企業可依照“正常商業規則”向上海復星醫藥集團洽購疫苗，“我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗”。

路透社日前引述消息人士指，鴻海創辦人郭台銘（透過永齡基金會）和台積電已與復星達成初步協議，分別購買500萬劑輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

不過郭台銘4日透過聲明表示，轉載一些國際媒體不知消息來源、又無法證實、複雜化採購內情的臆測報道，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。

中央社說，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中5日也表示，採購疫苗不易，臆測太多隻會干擾進度，有好消息一定會向外界報告。