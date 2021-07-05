外媒關注中國網絡安全監管發難擴大

中國監管前腳對滴滴出行DIDI.N開展網絡安全審查，後腳便祭出“貨運版”出行APP安全審查。中國網絡安全審查辦公室周一公告稱，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，對“運滿滿”，“貨車幫”，“BOSS直聘”BZ.O啟動網絡安全審查。其中，“運滿滿”與“貨車幫”隸屬於新近登陸美股上市的滿幫集團YMM.N。

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據路透社今天報道稱，中國網絡安全審查之火燒向“貨運版滴滴”，美股上市公司滿幫中招。中國網絡安全審查辦公室周一公告稱，為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間三者停止新用戶註冊。

江蘇滿運軟件科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）是中國領先的貨運調度平台，2017年11月，二者聯合宣布戰略合並，共同成立滿幫集團，亦有貨運版滴滴之稱。

滿幫集團於6月22日登陸美股，據招股書，截至2021年6月22日，軟銀、紅杉中國、全明星投資基金是滿幫集團最大的機構投資方，持股比例分別為20.3%、6.6%、4.5%。截至上周五收市，滿幫集團股價收報19.02美元，總市值為206.6億美元。

BOSS直聘則是中國最大的線上招聘平台公司，該公司於今年6月11日在美上市。上周五收報36.31美元，總市值為145.2億美元。

據路透社，中國網絡安全審查辦公室周五稱，對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間停止新用戶註冊。中國國家互聯網信息辦公室周日旋即公告，中國網約車巨頭--滴滴出行的“滴滴出行”App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，通知應用商店將其下架。滴滴稱將“認真整改”，並預計其將對其中國市場的營收產生不利影響。

據法新社今天報道稱，監管機構周一表示，數家在美國上市的中國數字公司正因其數據做法而在中國接受調查，此前他們已經盯上了VTC巨頭滴滴。

與互聯網有關的公司在中國特別有活力，中國相對寬鬆的立法，特別是關於數據的立法，以及沒有外國競爭對手，使得本地巨頭得以出現。但最近幾個月，中國政府對該行業的態度變得更加強硬，並對幾家公司提起訴訟，要求它們 "糾正 "之前被容忍的做法。