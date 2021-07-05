新疆七五事件12周年 北京辦新聞發布會稱保安全才保人權 承認並贊“教培中心”

今天是新疆七五事件12周年。新疆維吾爾自治區政府發言人伊力江．阿那依提今天在北京舉行的記者會上說，新疆采“一邊打擊，一邊預防”的反恐策略，建立“教培中心”推動“反極端化工作”，最大程度消除極端恐怖主義的條件，保障公民基本權利免受傷害。

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據中央社今天報道說，今天是新疆“七五”衝突事件12周年，新疆官方在北京舉行記者會聲稱，當地反恐策略證明“保安全才能保人權”。會中還為當地“教培中心”、太陽能企業涉強迫勞動等爭議辯護。

報道引述香港商業電台消息，新疆維吾爾自治區政府發言人伊力江．阿那依提今天在記者會說，新疆已連續4年未發生暴力恐怖案件，時間證明“保安全才能保人權，不反恐就不能保人權”。

針對外界批評“教培中心”侵犯人權，香港商業電台引述新疆政府另一名發言人徐貴陽說，設立“教培中心”是“反恐去極端化”的措施，形容中心是對“受宗教極端思想感染，甚至參與恐怖活動的群眾進行教育、挽救和轉化”。徐貴陽聲稱，“教培中心”是具特殊性質的學校，但並非監獄或集中營。中心於2017年開辦，2019年10月全體學員結業。

會中也針對美國指控新疆的太陽能產業涉及強迫勞動一事作辯駁。美國商務部6月底將5家中國企業列入管制實體清單，指他們接受或使用強迫勞動。多家企業是太陽能板的重要原料“多晶矽”的生產商。

記者會中，遭制裁的“新疆大全新能源公司”管理層說，公司1900餘名員工中，只有18人為少數民族；又指生產高純“多晶矽”並非勞力密集產業，人力成本比重低，無需以強迫勞動來剝削勞動力。另一名在遭制裁的合盛矽（矽）業任職的維吾爾族員工則指，自己是通過面試進公司，有簽署勞動合約，與同在公司任職的妻子每月收入達人民幣1萬元，不存在強迫勞動的狀況。

據中央社，2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊的示威活動演變成大規模的維吾爾族及漢族的衝突。中國官方統計，事件造成197人死亡，多數為漢族；1721人受傷。但有人權團體指，維族人的傷亡可能高過官方統計。事件過後，中國官方在新疆採取更高壓的治理手段，近年的“教培中心”被外界質疑是“再教育營”，涉及強迫勞動，引發許多國家關注甚至制裁。