港台公民組織受壓解散 台灣「香港邊青」停fb運作

香港超過二十個公民組織和政黨在《港區國安法》生效後一年之間解散，在台灣亦有港人組織因恐嚇而須暫停運作。由在台港人組織的「香港邊城青年」突然宣布停止運作臉書專頁，其聲明透露，其中一個原因是「原秘書長Justine因生涯規畫及擔心自身安危」，已決定離開「邊青」。

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香港邊城青年本月1日，即香港回歸24周年紀念日凌晨於其臉書專頁發文，指「此專頁將停止運作，謝謝大家支持，香港人珍重。」一名eNGLISH的「邊青」執行委員其後在「台灣撐香港陣線」的網上記者會上發出聲明，指運動中有進亦有退，希望大家能夠諒解。又指「邊青」準備進入籌備立案新階段，「邊青」執委會正與離開的Justine交接，期望專頁能夠儘快恢復運作，因為他們深知「當中共打壓留下的手足，在海外的我們，就更有責任為香港發聲。」 。

不過，本台記者今(5日)早嘗試進入專頁，卻出現「現時無法取得內容」的英文字樣。若用手機進入，亦出現「網頁或已被移除」的英文字眼。

「邊青」理事長江旻諺1日回應媒體時指出，過去舉辦活動時，曾受過恐嚇和威脅，例如月前在台南舉辦香港展覽時，現場遭人扔雞蛋，再早期的則有香港歌星何韻詩應邀來台時遭潑漆。他期望，將來可以讓在台港人、香港青年的組織，更安全地運作下去。

香港邊城青年主要成員為在台灣讀書的香港留學生及在台港人，前身為「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」，曾募得600頂安全帽送予香港的反修例抗爭者，並於2019年7月底轉為「邊青」，除積極對香港議題發聲外，也會在臉書專頁整理香港每周大事，並舉辦香港主題展覽活動等。

而在香港，國安法影響下，超過二十個民主派組織解散或停止運作，在7月1日前的一個星期，便至少有六個組織解散，包括民主派政黨新民主同盟和公民組織「沙田區政」；佔領運動後成立的醫學界組織「前線醫生聯盟」和「杏林覺醒」；有宗教背景的「春天教會」，以及信息方面的「g0v.hk（香港零時政府）」。