港警拘2人涉網上煽暴 建制勢力籲「殺」「無赦」卻逍遙

香港警方把日前男子刺傷警員後自殺死亡一案改由警方國安處人員調查，以了解是否屬於《港區國安法》中的恐怖活動罪；另外，警方又從不同區域拘捕一男一女，指二人在刺警案翌日在網上散播煽惑他人殺警及向警察建築物縱火的言論，涉嫌觸犯煽動罪。但當局拒絕解釋為何年前有鄉事派及議員像「唱雙簧」地高呼要對散播港獨言論者「殺」「無赦」，遭泛民主派投訴，警方卻沒有採取行動。

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警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信昨(4日)在記者會上簡介，本月2日，有人透過熱門網上討論區及通訊軟件Telegram發帖，涉嫌煽動他人襲擊和殺害警員，以及煽動他人到警察建築物縱火，警方鎖定目標後，昨日到位於新界北的天水圍和新界東的沙田區兩個公共屋村拘捕一名20歲姓葉女子和26歲姓馮男子，但拒絕透露相關帖文的具體字眼。

據了解，被捕女子報稱學生，男子則從事廣告業，初步相信兩人沒有關連，二人涉嫌「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖」等三宗罪被捕。行動中，警方檢走兩部手機調查。

警方指出，調查仍在進行，不排除會有更多人被捕。譚威信表示，若縱容煽動仇恨警員，下一個受害者可能是任何一個市民，指被捕兩人的言論有違道德、倫理，亦會全方位調查及打擊鼓吹恐怖活動的人。

但當被追問建制派立法會議員何君堯涉及在公開場合高呼要對港獨分子「殺無赦」的言論是否涉及煽動時，譚威信拒絕評論，指不同案件各有特性，記者提及的案件不屬於他的簡報內容。

翻閱資料，鄉事派在2017年9月的「反港獨、反冷血、反偽學 - 革走戴耀廷吶喊大會」上，屏山鄉事委員會主席曾樹和在台上高叫，播「獨」者該「殺」；立法會議員何君堯則在旁高呼「無赦」。泛民主派22位議員發表聲明，指這是刑事恐嚇，要求警方跟進。但警方並無採取行動，何君堯其後澄清，有關言論並非渲染暴力，只是表達「煞停」渲染「港獨」的違法言論。