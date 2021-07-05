中共網信辦“審查”滴滴出行，指App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，通知應用商店下架。台媒引述網絡媒體《財經直相》今天(5日)直接點出，“滴滴出行”遭到調查下架一事，疑似是因為兩代國家領導人“習”、“江”的激烈內鬥。

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據新頭殼今天報道稱，扯上習江鬥！“滴滴”被審查下架，傳因股東有“江派”太子黨。據該報道，中國網絡叫車服務App“滴滴出行”(Didi Chuxing)才在美國紐約交易所掛牌上市(IPO)，4日就遭中共網信辦“審查”，指“滴滴出行”App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，通知應用商店下架App。網絡媒體《財經直相》今天(5日)直接點出，“滴滴出行”遭到調查下架一事，疑似是因為兩代國家領導人“習”、“江”的激烈內鬥。

該報道說，幾天前的中國共產黨“七一百年黨慶”，習近平在台上致詞，前國家領導人胡錦濤參加了，但江澤民卻缺席沒有參加，是健康因素？還是託辭健康因素，引發外界好奇。但有分析認為，習近平對於江澤民家族藉由投資擴張勢力頗有警戒；甚至直接指出“滴滴”背後有江派資金，上市後突然遭整肅，釋放出習、江兩派再一次激烈內鬥的信號。

報道稱，根據了解，“滴滴”成立9年以來，合計融資21次，累計融資金額超過226億美元。20餘次融資和兩次合並之後，股權結構已經非常複雜，股東包括軟銀、Uber、騰訊、阿里巴巴、金沙江創投、高瓴資本、紅杉資本等投資機構，及蘋果、豐田、騰訊、阿里巴巴、螞蟻集團等機構、企業。而騰訊、阿里巴巴是習近平對手江家的資產，中國官方認為“滴滴”上市的目的就是圈錢、洗錢，現在掌權的習班底便“出手”，藉審查名義、行打壓之實。

該報道說，“滴滴”遭下架一事更扯出“螞蟻”上市夭折的內幕，指出江澤民孫子江志成創辦的博裕資本，以迂迴方式，透過私募基金“北京京管”持有螞蟻股權；前中共政治局常委賈慶林的女婿李伯潭，亦通過控制的北京昭德投資持有螞蟻股份。北京當局調查發現，在持有螞蟻集團股權的層層不透明投資工具的背後，是一個由人脈廣泛的中共權貴組成的小圈子，其中一些人將對習近平構成“潛在挑戰”。

該報道稱，《財經直相》說，“滴滴”被查本質上中共最高權力鬥爭的結果；不希望掛牌上市，為中共“太子黨”投資者們帶來巨大利益。

稍早報道稱，中共（7/1）舉辦建黨百年慶祝活動，慶祝大會於7.1上午在北京天安門廣場舉行，除了中共總書記習近平、中國國務院總理李克強等現任政治局常委外，前任領導人當中，胡錦濤也出席慶祝活動，但江澤民則未現身。